CRBL și soția lui, Elena de la Power Couple România – La bine şi la greu, dezvăluiri din viața de familie: „Eu sunt cu regulile”

Cu doar câteva zile înainte de premiera Power Couple România – La bine şi la greu, CRBL si soția lui, Elena, au dezvăluit detalii mai puțin cunoscute din viața lor de familie. Cum își împart cei doi rolurile atunci când vine vorba de relația cu fiica lor adolescentă.

CRBL este unul dintre cei mai apreciați artiști din România și de la începutul anilor 2000, este o prezență nelipsită din showbiz-ul românesc. Cu toate acestea, nu mulți au avut ocazia să îl vadă, de-a lungul timpului, în postura de tătic. El și soția lui Elena au împreună o fiică adolescență și odată cu participare în cadrul competiției Power Couple România – La bine şi la greu, ei au dezvăluit cum se descurcă în postura de părinți.

Cum sunt în postura de părinți CRBL și soția lui, Elena de la Power Couple România – La bine şi la greu. Nu au fost prea des văzuți astfel

CRBL și soția lui, Elena au o relație de peste 15 ani, însă este pentru prima dată când participă împreună într-o competiție. Cuplul și-a ținut departe de lumina reflectoarelor viața de familie, dar cu doar câteva zile înainte de marea premieră, CRBL și soția lui au dezvăluit detalii mai puțin cunoscute.

CRBL și Elena s-au cunoscut în sala de dans, acum mai bine de un deceniu și și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt. Chiar dacă la început relația lor a început ca fiind una strict profesională, ei au clădit o viață împreună și sunt părinții unei fete, ajunsă acum la vârstă adolescenței.

„A fost o dragoste la prima vedere, cumva, de la mine. Că am început să o văd eu nu doar ca pe doamna coregraf, am început să o vad și ca pe domnișoara... Și atunci deja am început să poftesc și pentru mine a fost de ajuns. Și am acționat. M-am dus repede să nu o ia altul”, a dezvăluit CRBL.

„Evident că eu sunt cel care a făcut primul pas”, a mai completat artistul.

„În povestea noastră, cu siguranță, CRBL a făcut primul pas”, a confirmat și soția lui alături de care intră în competiția Power Couple România – La bine şi la greu.

De asemenea, cei doi au dezvăluit că prima lor întâlnire a fost una „sub acoperire”, pentru că la acel moment, cei din jur nu știau că sunt împreună.

„Prima noastră întâlnire a fost la un film. Am ieșit la cinematograf, cu mai mulți, să nu pară că suntem cumva împreună”, a povestit artistul. „A fost, teoretic, prima întâlnire, dar nu a fost prima întâlnire. A fost o întâlnire sub acoperire. Am mers la un film”, și-a amintit și Elena.

Cât despre viața de părinți, CRBL și soția lui, Elena de la Power Couple România – La bine şi la greu au dezvăluit că își împart rolurile. În timp ce artistul este mai permisiv, Elena își intră în rolul de mamă protectoare.

„Cu siguranță, CRBL o răsfață pe Alessia mult mai mult. Eu sunt în familie cu regulile, cu totul stric, ca la carte”, a precizat soția artistului.

„Evident că eu o răsfăț pe Alessia mai mult. Și cred că vine din faptul că eu am o soră și un frate. Elena este singură la părinți”, a explicat CRBL.