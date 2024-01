De ce a revenit CRBL în România, după câțiva ani petrecuți în Spania. Ce planuri are artistul

CRBL a povestit despre motivul pentru care a revenit în România, după ce a stat câțiva ani în Spania alături de familia lui. Artistul a făcut dezvăluiri neașteptate despre iubirea pentru țara în care s-a născut.

CRBL, pe numele real Eduard Mihail Andreianu, se numără printre cei mai apreciați și cunoscuți artiști de la noi din țară. Acesta s-a făcut remarcat prin calitățile sale vocale, felul carismatic și piesele memorabile.

Deși are o carieră de succes în industria muzicală, CRBL a avut momente când a „dispărut” pentru o perioadă scurtă de timp din luminile reflectoarelor. Cântărețului îi place să ducă o viață discretă și fericită alături de familia lui.

Pentru că este destul de rezervat, puțini sunt cei care știu faptul că acesta a fost plecat în Spania pentru câțiva ani. Artistul a părăsit România, însă nu pentru mult timp. Se pare că vedeta nu se poate despărți definitiv de țara natală. Iată care este motivul.

CRBL, despre iubirea pe care o poartă meleagurilor românești

Principalul factor pentru care CRBL a luat decizia de a se întoarce în România se numără faptul că acesta își iubește mult țara. Cântărețul a fost plecat o perioadă lungă în Spania cu familia, însă s-a întors pe meleagurile românești rapid.

„Nu am cum să renunț la țara mea, în ruptul capului. Pot să călătoresc în tot felul de colțuri ale lumii și să mă așez pentru o perioadă, dar să renunț la România este imposibil. Au fost colegi care au lăsat în urmă România, dar nu e cazul meu. Am fost plecat, am văzut cum e, m-am distrat, m-am relaxat, dar nu am cum să renunț la țara mea”, a mărturisit artistul, potrivit viva.ro.

„Am devenit mai comod, recunosc, adică parcă are alt gust popcorn-ul de acasă. Dar și 'ieșeala' de a merge la cinema este o 'ieșeală', este o poveste cumva. Dacă și povestea merge cu titlul filmului și nu ești dezamăgit la final, înseamnă că a fost o poveste frumoasă. Ies, dar mai rar la cinematograf, nu așa des ca pe vremuri.”, a mai adăugat acesta.

Ce planuri are CRBL pentru 2024

Se anunță un an cu multe reușite pentru CRBL din punct de vedere profesional. Se pare că artistul s-a concentrat asupra carierei sale și are o mulțime de surprize muzicale în 2024.

„A fost un an bun, un an ok, un an frumos. 2024 o să fie mult mai bun, pentru că am pregătit eu multă muzică, am rămas puțin în urmă. Am tot călătorit de colo, colo și anul acesta am rămas în urmă. Și anul acesta este doar muzică, în primul și în primul rând, și câteva surprize interesante. Am așa un entuziasm de la 1 ianuarie, pentru că 2024 a început lunea. Și, cum de luni mă apuc de orice, chiar de luni m-am apucat. Și de partea sportivă și de partea muzicală creativă. O să fie un an extraordinar.”, a mai povestit cântărețul vizibil entuziasmat, conform sursei citate mai sus.