Cu cine vorbește la telefon cel mai des soțul Bellei Santiago atunci când este acasă. Ce detaliu a scos la iveală Nicu Grigore

În cadrul unui testimonial din ediția 15 a sezonului 2 Power Couple România, de pe 12 februarie 2025, Nicu Grigore și Bella Santiago au scos la iveală detalii neștiute din căsnicia lor. Soțul artistei a dezvăluit că vorbește foarte des la telefon atunci când este acasă.

Nicu Grigore și Bella Santiago se numără printre cei mai carismatici și sinceri concurenți din sezonul 2 Power Couple România. Cei doi au reușit să cucerească rapid inimile telespectatorilor cu glumele savuroase și povestea autentică de iubire.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artista și soțul ei au o căsnicie bazată pe multă iubire, comunicare și sinceritate. Deși se află în fața camerelor de filmat, aceștia nu ezită să spună lucrurilor pe nume.

De-a lungul competiției, Bella Santiago și Nicu Grigore au demonstrat tuturor că formează un cuplu puternic. Chiar dacă au avut parte de mici neînțelegeri și certuri la Power Couple România, cei doi au reușit să treacă rapid peste ele.

În ediția 15 din sezonul 2 Power Couple România, de pe 12 februarie 2025, artista și soțul ei au făcut o serie de confesiuni neașteptate despre viața lor de cuplu. Bella Santiago a dezvăluit, în cadrul unui testimonial, faptul că Nicu Grigore este destul de atașat de telefonul său atunci când este acasă.

„Este o persoană care mereu vorbește la telefon, mereu! Și cu nașul, și cu prietenii”, a spus cântăreața.

„Când sunt acasă, dar când plec undeva nu am chestia asta”, a adăugat Nicu Grigore.

Cine uită să răspundă la mesaje în cuplul Bella Santiago și Nicu Grigore. Ce au spus aceștia la Power Couple România sezonul 2

Întrebat despre cine dă cel mai des seen la mesaje, Nicu Grigore a avut un răspuns sincer și direct. Bărbatul a dezvăluit că soția lui îi vede mesajele, însă nu-i mai răspunde la ele.

Deși părea că este nemulțumită de răspunsul soțului ei de la testimonial, Bella Santiago a recunoscut că obișnuiește să-i dea seen acestuia la mesaje. Mai mult, artista a mai scos la iveală cu nu are poză pe fundalul telefonului cu Nicu Grigore, dar a avut.

„Logic că am poză cu ea pe fundalul telefonului”, a zis soțul Bellei Santiago.

„Da, am avut! Am pierdut poza aia în care aveai pătrățele și am zis că pun pozele mele”, a spus artista, vizibil amuzată.

„Ai schimbat poza? S-a plictisit îți dai seama, și acasă, și pe stradă”, a mai adăugat Nicu Grigore.

Deși nu mai are poză pe fundalul telefonului cu partenerul său, Bella Santiago a demonstrat în nenumărate rânduri că își iubește enorm soțul. De-a lungul concursului de la Power Couple România, artista și-a exprimat fără reținere sentimentele față de Nicu Grigore.

Un lucru este cert, cei doi au o relație la care foarte multe persoane visează. În ciuda greutăților pe care le-au întâmpinat până în prezent, artista și soțul ei au rămas mai uniți ca niciodată, dovedind tuturor cât de mult se iubesc.

