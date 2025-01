Cine sună mai des și cine uită să răspundă la mesaje în cuplul DOC-Anca Munteanu? Dialogul savuros pe care cei doi l-au avut

Vlad Munteanu (DOC) și soția sa, Anca, au avut o discuție extrem de interesantă în camera de testimoniale, acolo unde au dezvăluit detalii mai puțin știute din cuplul lor.

Cea de-a cincea ediție din Power Couple sezonul 2 a adus pe micile ecrane ale publicului momente tensionate și discuții uluitoare. Cele opt fete rămase în show au avut de trecut prin apă și foc la proba care a presupus să își salveze partenerii

Anca Munteanu a fost cea care a intrat a doua la duel, alături de Giulia Anghelescu. Cele treisprezece minute au fost de „foc” nu doar doar pentru concurente, ci și pentru partenerii lor, care s-au străduit să reziste în apa rece ca gheața.

Ce au dezvăluit DOC și Anca Munteanu la Power Couple, înainte de proba fetelor din 21 ianuarie 2025

Înainte să își testeze limitele fizice și psihice la proba fetelor, Anca Munteanu și DOC de la Power Couple România sezonul 2 au dezvăluit mai multe detalii intime din cuplul lor. Mullți sunt curioși să afle cum mențin cei doi flacăra aprinsă în relația lor, dat fiind faptul că Anca este o fire care spune lucrurilor pe nume.

Întrebat cine sună mai des, DOC a dezvăluit că el, pentru că este mereu plecat de acasă cu muzica. De asemenea, a recunoscut că tot el este cel care vede mesajele, însă uită să mai răspundă la unele dintre ele.

„Dacă am niște treabă și este ceva neinteresant pentru moment, putem să o facem și după ce termin eu treaba”, a zis el, iar Anca Munteanu a dezvăluit că soțul ei uită să răspundă de fiecare dată.

„Uneori este adevărat, uneori nu este adevărat, că de aia suntem un cuplu power”, a adăugat DOC.

Cei doi concurenți Power Couple au dezvăluit că, în ceea ce privește parola de la telefon, aceasta nu mai reprezintă un subiect de interes pentru niciunul dintre ei. A existat o vreme, la început, când Anca își dorea să știe parola de la telefonul lui Vlad, însă, cu trecerea timpului, acest lucru s-a schimbat.

„I-am spus-o, doar că nu mai e interesată. A fost interesată de telefonul meu până la un punct, după care nu a mai fost”, a dezvăluit DOC în ediția Power Couple sezonul 2 din 21 ianuarie 2025.

„Da, primul an am fost foarte interesată. După nu am mai fost deloc și după ne-am certat și am schimbat-o”, a adăugat Anca Munteanu.

În schimb, Anca a precizat că DOC nu îi știe parola, pentru nu are voie în telefonul ei.

„Dacă el a schimbat-o, am schimbat-o și eu! Sunt foarte răzbunătoare”, a spus ea.

