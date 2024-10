De ce cuplu se tem cel mai tare DOC și soția sa la Power Couple România sezonul 2. Cu ce gânduri merg în competiție

DOC, pe numele său Vlad Munteanu, și soția sa, Anca Munteanu, au acceptat provocarea Power Couple România sezonul 2 și participă pentru prima dată împreună într-o astfel de competiție.

DOC și soția sa formează unul dintre cuplurile participante la Power Couple - La bine și la greu, sezonul 2. Înainte de a intra în competiție, aceștia au răspuns la un set de întrebări despre cum s-au pregătit, dar și ce așteptări au de la probele inedite la care vor fi supuși în Malta.

DOC și soția sa, Anca Munteanu, se pregătesc pentru aventura Power Couple - La bine și la greu, sezonul 2

DOC a mărturisit într-un interviu pentru a1.ro că a acceptat provocarea Power Couple România ca să o convingă pe soția sa de nivelul înalt al relației lor.

Întrebați cum s-au pregătit pentru sezonul 2 Power Couple România, artistul a răspuns, în spirit de glumă, că a început să își exerseze skill-urile sociale.

„Eu am pus niște păpuși prin cameră, care să fie oameni, pentru că skill-urile mele sociale sunt inexistente și am început să mai exersez cu ele. Nu le am încă”, a precizat DOC, care a mai adăugat: „Eu am venit aici ca să o conving pe nevastă-mea de nivelul înalt al relației noastre pe care ea nu-l crede existent, dar eu îi voi arăta că acest nivel este ceva de invidiat. Am încredere în noi doi, mai ales în mine”

Din sezonul trecut Power Couple România, DOC și Anca Munteanu i-au apreciat cel mai tare pe Tudor Ionescu și Ana: „Mi-au rămas cel mai mult în cap Tudor și Ana. Țin minte că pe Ana am judecat-o de pe rețelele de socializare până la emisiune și, când m-am uitat la emisiune, mi s-a părut foarte tare. Natanticii mi s-au părut super amuzanți. Am fost super impresionați și de Oana și Radu”

Întrebați dacă sunt prieteni cu vreun cuplu din acest sezon, DOC și soția au răspuns: „Ne știm cu Giulia și Vlad. Eu mă știu și cu Magi, jucam fotbal împreună, pe Radu. Da! Ne e teamă de Leonard Doroftei și de domnul Stoica”, iar Anca a mărturisit că, în acest sezon, se teme de cuplul Giulia și Vlad Huidu.

În ceea ce privește probele de la Power Couple România, DOC a dezvăluit că îi este teamă că soția sa nu ar putea să schimbe cauciucuri. Pe de altă parte, artistul se arată foarte sigur pe el: „Aș putea să nasc. Pentru nevastă-mea fac orice!”, iar Anca Munteanu a completat: „Din orgoliu cred că n-ar țipa (...) Cred că rezistă. Am născut prin cezariană, deci nici măcar eu nu știu dacă rezist”

„Orice s-ar vedea acolo, noi suntem foarte de treabă și glumeți”, a spus DOC, iar soția a comentat: „Suntem amuzanți. Ne certăm. Eu mă cert... Vlad pleacă”, au mai răspuns cei doi, când au fost întrebați ce ar vrea să afle lumea despre ei înainte de emisiune.

Power Couple România – La bine și la greu!, sezonul 2

Alături de cuplurile care vor pleca în curând în Malta, se va afla și în acest an, Dani Oțil, prezentatorul emisiunii, care a pornit deja spre locația de filmare. „Plec în Malta cu un nod în gât, dar și cu fluturi în stomac, pentru că dacă anul trecut mergeam în necunoscut și aveam emoții strict pentru proiect, acum știu ce mă așteaptă.

Oamenii știu că e un show activ și pentru prezentator, trebuie să mă cațăr, să intru în apă, să stau la înălțimi, să-mi testez și eu, la rândul meu, limitele. Abia aștept să încerc probele, deja e un lucru cunoscut faptul că 90% din probe sunt testate și de către staff, dar și de mine. Am niște probe preferate deja, nu pot să le divulg, dar pot să vă spun că sunt wow.

Am mari emoții pentru concurenți, de data asta, pe unii îi cunosc, au trecut pe la mine prin emisiune des și, știindu-i ca profil, mai ales pe băieți, și văzând ce s-a întâmplat anul trecut cu fetele care s-au motivat foarte tare și și-au învins fobii, în timp ce băieții s-au descurcat mai slab, pentru cei pe care-i cunosc... am emoții”, declară Dani Oțil înainte de startul filmărilor.

La bine și la greu, cele nouă cupluri care au acceptat provocarea participării sunt gata să fie puse la încercări total surprinzătoare!