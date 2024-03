Power Couple România, 6 martie 2024. Cosmin Natanticu a trecut prin stări de rău, dar a refuzat asistența medicală. Ce a pățit

Cosmin Natanticu a trecut prin stări de rău, dar a refuzat asistența medicală în ediția 15 din Power Couple România de pe 6 martie 2024. Camerele de filmat au surprins momentul dificil. Iată ce s-a întâmplat.

Efortul fizic pe care l-a depus în timpul probei de cuplu l-a afectat pe Cosmin Natanticu, în ediția 15 din Power Couple România de pe 6 martie 2024. Concurentul și soția lui, Eliza Natanticu, au trecut printr-o provocare ce le-a dat mari bătăi de cap.

Deși pare foarte ușor la prima vedere, celor doi le-a fost foarte greu să ducă la final misiune. Aceștia nu au reușit să umple acvariul cu apă până la semnul roșu, lucru care i-a dezamăgit tare. Cei doi se așteptau să îndeplinească sarcinile în timpul probei.

Un lucru este cert, Cosmin și Eliza Natanticu și-au depășit limitele fizice. Cuplul nu a renunțat nicio secundă la gândul că pot să câștige proba pentru că își doresc enorm să rămână în competiție la finalul zilei.

Citește și: Power Couple România, 4 martie 2024. Eliza Nanaticu, la un pas de o accidentare gravă. Dani Oțil s-a speriat când a văzut-o așa

„Era foarte simplu acum! Era așa: o țeavă subțirică, o țeavă groasă și o țeavă mai groasă. Ele intrau una în cealaltă, iar apă nu avea pe unde să se piardă. Atât de simplu!”, a evidențiat concurentul.

„Când îți place mai mult să alergi decât să gândești!”, l-a completat soția lui.

„Ne-au dat drumul ca la ogarii ăia care aleargă”, a mai adăugat actorul.

După ce s-a terminat proba, o stare de rău l-a cuprins pe Cosmin Natanticu: „Am crezut că mor”.

Cosmin Natanticu a refuzat ajutorul medicului în ediția 15 din Power Couple România de pe 6 martie 2024

Medicul a încercat să-l ajute pe concurent să își revină, însă acest a refuzat asistența medicală. Camerele de filmat l-au surprins pe Cosmin Natanticu în timp ce îi cere doamnei Roxana să fie lăsat în pace.

„Lasă-mă, te rog, să pot să vomit în voie!”, a specificat soțul Elizei Natanticu.

„Cred că am speriat niște oameni pe acolo! Am chemat cerbii, am dat tot ce am mâncat la micul dejun. Săraca Roxana, medicul nostru de pe set....”, a mai spus el.

„Râdem, glumim, dar a fost foarte greu din punct de vedere fizic pentru că noi nu ne-am folosit creierele. Dacă noi ne-am fi folosit creierul și am fi găsit o strategie prin care apa aia să curgă mai bine...”, a dezvăluit Eliza Natanticu.

Citește și: Power Couple România, 4 martie 2024. Daiana Anghel a făcut senzație cu mișcările sale de Shakira. Cum a dansat la petrecere

Chiar dacă a trecut prin stări de rău după provocarea de cuplu, Cosmin Natanticu nu a renunțat la simțul umorului în cadrul testimonialelor. Acesta a început să facă glume pe seama garniturilor de care îi tot spunea partenera lui în timpul misiunii.

„Dacă aveam garnituri rupeam! Dar nu am avut garnituri”, a fost replica lui.

„Sau un scotch să lipim alea”, a mai adăugat Eliza Natanticu, vizibil amuzată.

Urmărește momentul în care actorul a refuzat asistența medicală în videoclipul de mai sus.

Emisiunea Power Couple România poate fi vizionată în fiecare zi de luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și AntenaPLAY.