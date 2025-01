Power Couple România sezon 2, 14 ianuarie 2025. Ce cuplu a câștigat prima superputere. Prin ce probă dificilă au trecut băieții

A doua ediție a sezonului 2 Power Couple România, de pe 14 ianuarie 2025, a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor momente desprinse din viața de zi cu zi. Băieții au avut parte de prima lor probă, însă unul dintre ei nu a putut duce misiunea la bun sfârșit.

Nouă perechi de vedete au intrat în cea mai complexă și mai intensă competiție de cupluri. Au aterizat în Malta, iar, la orizont, se întrevăd premiul de 100.000 de euro, dar și trofeul de Power Couple România pentru care vor lupta, însă o singură echipă îl va lua.

De asemenea, sezonul acesta a venit și cu o noutate: superputerea, care poate fi folosită în avantajul lor sau împotriva celorlalți. Iar cuplul cu investiția cea mai mare în prima probă a săptămânii va avea puterea de a o folosi.

În ediția de ieri seara, băieții au avut pe mână primii bani din seif și au investit în abilitatea fetelor de a sări în gol de la 100 de metri, după ce răspundeau la o întrebare importantă de cuplu. Dintre toate, Alexandra, soția lui Radu Bucălae, a trecut printr-o situație dificilă, fiindu-i extrem de greu să se urce pe platformă și să privească peisajul, pe timp de noapte.

Din păcate, concurenta nu a reușit să sară în ediția Power Couple România sezonul 2 din această seară.

„Am simțit o dezamăgire profundă când am auzit claxonul de final. În același timp, cred că am simțit și eliberare”, a spus Alexandra la testimoniale, iar Radu Bucălae a adăuat: „Eu am simțit tristețe, pentru că eram convins cât de frustrată și dezamăgită o să fii tu”.

Tot în această seară, băieții vor trece prin prima lor probă, iar fetele vor fi cele care vor investi pentru partenerii de cuplu. Iată cum s-au descurcat bărbații, dar și cine a ajuns în punctul de a spune că „greșeala a fost a mea, că m-am dus cu cea mai mare încredere?”.

Power Couple România sezon 2, 14 ianuarie 2025. Ce cuplu a câștigat prima superputere

După ce Alexandra Bucălae nu a putut să sară în gol, de la 100 de metri, ea și Radu Bucălae s-au întors în resort, acolo unde, alături de ceilalți concurenți, au aflat ce cuplu a câștigat prima superputere a sezonului 2 Power Couple România. Este vorba despre Andra și Andrei Stoica.

„Știe toată lumea noutatea de anul acesta, care se pare că pe unii v-a motivat: superputerea, un avantaj pe care îl primește săptămâna aceasta cuplul cu cei mai mulți bani investiți și câștigați. Așadar, Andra, plicul acesta va ajunge la voi! Îl vei folosi când zic eu. Avem un top în care pe primul loc îi avem pe Andrei și pe Andra, iar pe ultimul loc pe Cesima și pe Theo, însă lucrurile se pot schimba total mâine”, a anunțat Dani Oțil, adăugând că pentru următoarea probă vor investi fetele, în timp ce băieții vor intra în joc.

Power Couple România sezon 2, 14 ianuarie 2025. Cum s-au descurcat băieții la proba „Cât cântărește dragostea”. Ce sume au investit fetele

Înainte de a anunța proba băieților, Dani Oțil a precizat că cuplul cu cei mai puțini bani în cont este propus la eliminare. Tot acesta se va înfrunta cu cuplul care se va descurca cel mai slab la jocul de cuplu.

„Proba de astăzi este desprinsă mai tare din viață decât cea de ieri. Bărbații vor fi nevoiți să își aducă aminte pe loc ceva ce sigur pare că își amintesc și acasă, și anume: banii pe care i-ați dat pe mărunțișuri”, a spus Dani Oțil, care, după ce a închis conexiunea cu băieții, a anunțat și ce trebuie să facă aceștia.

„Bărbații vor fi pe bune înhămați. Vor purta un ham. Veți fi legate de băieții voștri printr-un scripete. La un capăt sunteți voi, care doar stați. În capătul celălalt băieții vor încerca să înainteze, trăgându-vă greutatea. Traseul este mai complicat de atât, pentru că în timp ce ei înaintează, la fiecare nivel atins, voi le veți pune o întrebare. De câte ori răspunsul la întrebare este greșit, va trebui ca voi să fiți mai grele, pentru că vi se adaugă o pungă de bani. Proba se termină atunci când ei reușesc să treacă toate nivelurile și să ajungă în teritoriul țintă”, a mai adăugat prezentatorul emisiunii.

Înainte de a trece la joc, fetele au investit în partenerii lor. Bella Santiago a fost cea care a investit cei mai mulți bani, mai precis suma de 1.850 de euro. La polul opus, Diana Bulimar a investit doar 500 de euro.

Așadar, la proba numită „Cât cânterește dragostea”, băieții au trebuit să își amintească cât au cheltuit fetele de-a lungul timpului și, mai ales, pe ce. Aceștia au încercat să înainteze pe un traseu dificil, cu mai multe niveluri, tragând după ei partenera, dar și „cheltuielile” din cuplu. La fiecare nivel din joc, fetele le-au pus băieților întrebări despre banii pe care ele le-au cheltuit. În momentul în care acesta nu își amintea, „povara” de pe umerii săi creștea, căci pe leagănul fetelor erau adăugați saci cu bani.

De asemenea, săculeții au avut o greutate specială pentru fiecare concurent în parte, astfel încât concursul să fie unul corect.

Din cauza presiunii jocului, dar și a greutății de pe umerii săi, DOC nu a putut duce misiunea până la capăt.

„Eram în stare de șoc. Nu-mi venea să cred că nu a făcut proba. Sunt supărată pe situație. Îmi vine să plâng”, a declarat Anca Munteanu, care a investit suma de 700 de euro și pe care, de altfel, a pierdut-o.

„Greșeala a fost a mea, pentru că m-am dus cu cea mai mare încredere că eu trag ca cel mai puternic om din lume!”, a spus DOC la testimoniale, în ediția Power Couple România sezonul 2 din 14 ianuarie 2025.

Power Couple România sezon 2, 14 ianuarie 2025. Dani Oțil a aruncat în joc un bonus de 2.000 de euro pentru proba de cuplu

După proba băieților, Dani Oțil și-a făcut apariția în living și a prezentat clasamentul jocului și al investițiilor. Cu toate că au câștigat proba, Theo și Cesima nu au investit suficient ca să plece de pe ultimul loc. DOC și Anca Munteanu s-au clasat pe penultimul loc, riscând să intre mâine la vot. În fruntea clasamentului se află Andra și Andrei Stoica.

„Nu a fost o surpriză că au ajuns ei pe ultimul loc, pentru că Theo a fost un pic neinspirat atunci când a licitat”, a spus Vlad Huidu, iar Theo Zeciu a adăugat: „Dacă noi ieșim acum din prima, a fost lăcomia mea de vină”

De asemenea, Dani Oțil a făcut un anunț important pentru prima probă a cuplurilor din sezonul 2 Power Couple România. El a transmis că în joc există un bonus de 2.000 de euro care poate răsturna clasamentul săptămânal.

„Ziua cu probele cuplurilor este o zi importantă și financiar. Chiar dacă nu avem investiție în ziua cuplurilor, avem un bonus de 2.000 de euro, care poate deranja serios tot ce se întâmplă acolo în fiecare săptămână”, a spus Dani Oțil în ediția Power Couple România sezonul 2 din 14 ianuarie 2025.

