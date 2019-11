Antena 1, 26 de ani! Sonia Simionov, reporterul care ne-a purtat printr-o mie de stări și locuri! ”Am văzut tot. De la intenţia de a se arunca, la picaj şi la căderea pe ciment. A fost îngrozitor”

Pentru cei care nu își amintesc, reportajul marca Observator "Femei în Afganistan", realizat de colegele noastre Sonia Simionov şi Loredana Popovici, a luat medalia de argint la New York Film Festivals!

Și acesta este doar un exemplu de reportaj de excepție făcut de Sonia Simionov pentru Observator și pentru publicul Antena 1!

Era tot 29 noiembrie, de ziua Antenei 1, când reporterul Sonia Simionov a dus Observatorul la înălțime, la propriu, devenind protagonista unui episod cu totul și cu totul inedit! Mai exact, anul trecut pe vremea aceasta, Sonia Simionov a sărit cu parașuta de la patru mii de metri!

Eşti jurnalist dacă ştii că ai responsabilitatea unui întreg sistem pe umerii tăi. Prin anchetă, prin cuvânt, prin transmitere de informaţii. Eşti jurnalist dacă eşti corect, empatic, curajos şi dacă îţi asumi că trebuie să faci sacrificii pentru ca acest sistem să funcţioneze sau să fie reparat, atunci când este cazul. Meseria aceasta nu este dedicată jurnalistului, ci oamenilor, mediului, politicii, animalelor, drepturilor tuturor etc. Orice om de presă are obligaţia să se întrebe, de fiecare dată, cu ce îl ajut eu pe cel de acasă atunci când transmit această informaţie, această ştire?

Sonia Simionov pe teren

Mi-ar fi foarte greu să-ţi spun momentele, sunt prea multe. Ajuţi un copil să facă o operaţie fără de care nu va mai merge niciodată, trimiţi la închisoare un abuzator printr-o anchetă bine şi corect făcută, modifici o lege spre un cadru evolutiv şi aliniat unor norme corespunzătoare secolului în care trăieşti... Sunt multe momente care te fac să adormi cu zâmbetul pe buze.

Pentru mine sunt nouă ani de când fac parte din familia Antenei 1. Mai exact, de când sunt Observator. A fost cu de toate. Frig, cald, noroi, incertitudine, soluţii, luptă, soare, frustrare... De toate. În mod cert, însă, rezultatul tuturor este unul care te întăreşte şi te face să evoluezi şi să alegi singur cât poţi duce. Nu e uşor. Din contră... Trebuie doar să ştii ce vrei de la tine.

Primul live? Haha! Nu o să îl uit niciodată. Eram de trei luni la Observator şi făceam deja filmări înregistrate. Dar mă gândeam cu groază la prima transmisie live. A venit. Mvai... Îmi tremura microfonul în mână atât de tare încât cameramanul a fost nevoit să plece cu cadrul în ilustraţie. Vorbeam bine, dar limbajul corpului nu arăta la fel... :) A fost distractiv. O experienţă care cred că mi-a scos primele fire de păr albe.

Portret de profesionist: Sonia Simionov

În mod clar evoluezi. Dacă alegi că meseria asta este pentru tine, schimbările se vor produce, uneori, fulgerător. Ca reporter de eveniment, când vezi în fiecare zi toate nenorocirile şi simţi durerea oamenilor şi nu întotdeauna poţi să îi ajuţi, e complicat. Eşti obligat să stai la mijloc, între empatie (nu poţi să le duci pe toate acasă) şi cinism (nu poţi fi nepăsător). Şi nu e uşor deloc. Cred că meseria asta te echilibrează şi profesional şi personal.

Sunt jurnalist, lucrez cu informaţie. Nu fac previziuni :)

E clar că nu mi-ar ajunge o sută de pagini să povestesc cât de interesantă şi plină de adrenalină ori emoţie este viaţa de reporter. Am făcut multe lucruri periculoase. Dar toate au fost făcute cu un risc calculat şi cu măsuri de precauţie luate în prealabil.

Transmisiune făcută de Sonia Simionov

Despre experienţe? Aş face un top... Altfel e greu. Materialele din teatrul de operaţii din Afghanistan, reportajele din Cernobîl, Campania Împotriva Violenţei în Familie, lupta dusă pentru modificarea legii împotriva utilizării telefonului mobil la volan... Niciuna dintre acestea nu a fost "cea mai dificilă"?

Cred că unul dintre cele mai grele momente a fost prin 2014... În Piaţa Amzei din Bucureşti. O femeie ameninţa că se aruncă de la etajul zece al unui bloc. „Doamna Elena". După 34 de ore în care a fost „păzită" de pompieri, negociatori, poliţişti şi presă, şefii mă trimit să fac directul de ora 19.00. La Observator. Mi-am făcut un text optimist în minte şi, pe la 18:45, cu 15 minute înainte de a emite, îmi căutam locul potrivit pentru direct împreună cu cameramanul. În câteva minute, colegul meu spune: "Stai aşa, că se aruncă". Pune camera pe umăr şi îndreaptă obiectivul către doamna Elena.

„Cu două minute înainte de ora 19.00 a sărit. La o distanţă de 15-20 de metri de mine. Am văzut tot. De la intenţia de a se arunca, la picaj şi la… aterizarea pe ciment. A fost îngrozitor. Am făcut directul. Cu noduri în gât şi cu picioarele tremurând. Apoi am avut vreo 10 minute de stare de şoc. Mi-a părut rău de ea. Şi mi-a părut rău că NU a vrut să trăiască... Și mi-a părut rău că nu am putut face nimic să schimb acest deznodământ...”