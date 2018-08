Aretha Franklin a murit! Familia legendarei artiste, urmărită de un blestem?! Toți frații ”reginei muzicii soul” s-au stins din viață din cauza cancerului

Celebra cântăreață americană Aretha Franklin, cunoscută drept ”regina muzicii soul”, s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani, în propria locuință din Detroit, anunță presa internațională.

”Regina muzicii soul”, căci așa era supranumită, a fost diagnosticată cu cancer pancreatic în urmă cu câțiva ani de zile, însă în urma unei intervenții și a tratamentului pe care l-a urmat, ea și-a revenit. De curând, însă, mai exact cu trei zile în urmă, în presă au apărut informații privind faptul că starea legendarei artiste s-a înrăutățit. Astfel, ea a fost internată în spital, în stare gravă, iar astăzi a pierdut lupta cu boala necruțătoare.

Cancerul, însă, nu era un mit pentru Aretha Franklin, întrucât cele mai importante ființe din viața ei s-au stins din cauza acestei boli necruțătoare.

Potrivit presei internaționale, se pare că toţi cei trei fraţi ai artistei au murit din cauza cancerului. Fratele ei Cecil, care era şi managerul artistei, a murit de cancer pulmonar în decembrie 1989. Sora artistei, Carolyn Franklin, a murit cu un an mai devreme, în 1988 din cauza cancerului la sân, iar sora cea mare a cântăreţei, Erma, a murit în 2002, după ce a fost diagnosticată cu cancer la gât.

Aretha a fost diagnosticată cu cancer în 2010, dar a continuat să urce pe scenă până în 2017, când starea de sănătate s-a înrăutăţit. Ultimul ei show a avut loc în 2 noiembrie 2017, la New York. Aretha a cântat atunci la un eveniment organizat de fundaţia lui Elthon John. Artista a şi declarat că 2017 este ultimul an în care va mai cânta.

Aretha Franklin, o carieră de succes, cu 18 premii Grammy

Născută în Memphis, pe 25 martie 1942, Aretha Franklin a învăţat de la artiste ca Mahalia Jackson şi Clara Ward. A colaborat mai întâi cu casa de discuri Columbia, care nu a reuşit să îi încadreze vocea şi stilul. În 1966, s-a mutat la Atlantic Records, iar producătorul Jerry Wexler a reşit să o aducă în lumina reflectoarelor. În următorii doi ani, a devenit cunoscută în întreaga Americă şi în Europa.

„Lady Soul” - un simbol al mândriei persoanelor de culoare - a fost premiată de Martin Luther King, în timp ce imaginea sa a apărut pe coperta revistei Time. A lansat 41 de albume de studio, a colaborat cu nume precum James Brown, Dionne Warwick, Luther Vandross, Eurythmics şi Lauryn Hill. În anii 1980, a apărut în comedia „The Blues Brothers ”, a intrat în topuri cu „Who's Zooming Who?” şi a lansat un duet cu George Michael, „I Knew You Were Waiting (For Me)”. În urmă cu doi ani, a interpretat melodia „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” la ceremonia Kennedy Center Honours, organizată de Barack Obama, preşedinte al Statelor Unite.

Coverul piesei „Respect” a lui Otis Redding a devenit, în interpretarea ei, un imn feminist care a transformat-o într-un simbol al mişcărilor pentru drepturile civile şi ale femeilor. În 1987, ea a devenit prima femeie care a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. În 2015, a primit Presidential Medal of Freedom.

A câştigat, între altele, 18 premii Grammy, iar după o carieră de şase decenii a anunţat - în 2017 - că se retrage.

