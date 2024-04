Cu ce probleme de sănătate se confruntă Florin Piersic. Actorul a ajuns de pe scenă direct pe masa de operație

Florin Piersic a ajuns de urgență la spital la finalul unui spectacol. Actorul în vârstă de 88 de ani a fost supus unei operații la spitalul din Cluj-Napoca și în prezent, este internat acolo.

Florin Piersic, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români, trece prin momente grele. Acesta a ajuns la spital de urgență și a fost supus unei intervenții chirugicale, chiar la finalul unui spectacol.

Florin Piersic a fost operat de urgență. Ce a pățit îndrăgitul actor român

Potrivit publicației foaiatransilvana.ro, citată de news.ro, Florin Piersic a fost operat de urgenţă, luni, la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, chiar după finalul unui spectacol. Starea lui s-a înrăutățit și a ajuns la spital.

Potrivit informațiilor, artistul a avut nevoie de o intervenție chirurgicală din cauza unei infecții care s-ar fi localizat la nivelul unui genunchi. Intervenţia a fost realizată de către medicul ortoped Claudiu Chitea, iar acum, pacientul a rămas internat în Secţia Ortopedie a unității medicale.

Citește și: Cum arată casa în care locuiește Florin Piersic în Cluj-Napoca. Maestrul și-a renovat de curând locuința de pe malul Someșului

Florin Piersic, în vârstă de 88 de ani, se afla în turneu cu un nou spectacol, așa cum spunea chiar el pe pagina sa de Facebook și a jucat la începutul lunii aprilie la Timişoara şi Sibiu.

Florin Piersic își pregătea retragerea din lumina reflectoarelor

În urmă cu fix un an, Florin Piersic anunța își pregătește retragerea de pe scenă și că „mai e puțin timp să mai poată să mai apară” și să-și vadă publicul.

Florin Piersic are o carieră de peste 60 de ani în lumea teatrului, a filmului și nu numai, fiind adorat de majoritatea românilor. El a avut recent spectacolul „Străini în noapte”, chiar de ziua sa de nume, de Florii, pe care l-a jucat în ultimii 15 ani de peste 1000 de ori. Între timp, a vorbit și despre iminenta sa retragere de pe scenă.

„Astăzi am spectacol – „Străini în noapte”. E programat de mult timp, nu mai sunt locuri. Toată lumea a venit să știe că astăzi sunt Floriile și toți care au mai găsit bilete au luat ca să vadă piesa pe care am jucat-o de multe ori, peste tot în toate orașele țării.Mă bucur că acest spectacol merge încă.

La Baia Mare am avut două spectacole, unde am fost primit extraordinar de publicul de acolo. Acolo am făcut eu filmul ‘Pintea’. Sigur că unii își mai aduc aminte de zilele când filmam eu acolo și aveam 40 de anișori.

Citește și: Ce pensie primește Florin Piersic după o viață dedicată scenei. Suma minoră care nu “compensează” muntele de talent al actorului

Îi îmbrățișez pe toți cei care vă urmăresc, îmi face plăcere să le comunic fel de fel de vești. Pe toți îi îmbrățișez și le doresc tot ce îmi doresc mie și ceva în plus. Cu cea mai mare plăcere, românilor de pretutindeni le transmit toată iubirea mea și speranța că mai e puțin timp să mai pot să mai apar și să-i văd.

Mama mea avea vorbă care îmi plăcea foarte mult. Ea îmi spunea Florinel: „Florinele, vin Floriile cu soare și soarele cu Florii’. Din fericire, astăzi, unde sunt eu la Cluj, unde am cel 1282-lea spectacol în 15 ani cu „Străini în noapte” e soare” a spus, la acel moment, Florin Piersic pentru Antena3 CNN.