Când se trece pe sub masă în 2024. Semnificația acestui obicei de Paște

În fiecare an, cu mic cu mare, credincioșii trec pe sub masă. Iată când se trece pe sub masă în 2024 și ce simbolizează acest obicei.



Publicat: Marti, 30 Aprilie 2024, 17:00 | Actualizat Marti, 30 Aprilie 2024, 18:24 Autor: Redacție a1.ro Publicat: Marti, 30 Aprilie 2024, 17:00 | Actualizat Marti, 30 Aprilie 2024, 18:24

În fiecare an, cu mic cu mare, credincioșii trec pe sub masă. Iată când se trece pe sub masă în 2024 și ce simbolizează acest obicei | Shutterstock

Formula 1™ se vede în AntenaPLAY! Nu rata Marele Premiu din Miami e pe 5 mai, de la 23:00 în AntenaPLAY! Postulul Paștelui 2024 a început pe data de 18 martie și se încheie pe 4 mai. Chiar dacă pe întreg parcursul periodei, există o mulțime de tradiții și obiceiuri săvârșite atât în Biserică, dar și de către fiecare credincios în propria casă, Săptămâna Mare este de departe cea mai importantă. Cu toate acestea, Vinerea Patimilor, care mai este cunoscută și sub numele de Vinerea Neagră este cea mai încărcată de semnificații. Iată când se trece pe sub masă în 2024, dar și care este smenificația acestui obicei. În ce zi se trece pe sub masa de Paste 2024 Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor este cea mai importantă din Postul Paștelui. În Biserică, Luni, marţi şi miercuri se oficiază Liturgia darurilor mai înainte sfinţite în timp ce în Joia Mare, se oficiază Liturghia Sfântului Vasile Cel Mare, unită cu Vecernia. În Vinerea Mare, cunoscută și sub numele de Vinerea Patimilor, Vinerea Neagră sau Vinerea Seacă credincioșii aleg să țină post negru, în semn de respect pentru umilițele îndurate de Mântuitor și de asemenea, este momentul când se trece pe sub masă. Citește și: Slujbe de Paște 2024. Programul slujbelor în fiecare zi din Săptămâna Luminată Anul acesta, Vinerea Mare pică pe data de 3 mai. Pentru această zi extrem de importantă, preoții pun în mijlocul bisericii o masă, pe care sunt așezate Sfântul Epitaf sau Sfântul Aer, așa cum i se mai spune, și Sfânta Evanghelie. De cealalta parte a mesei se afla Sfanta Cruce, asezata sub policandru cu o zi în urmă, în cadrul Deniei din Joia Mare. Credincioșii sărută Sfanta Evanghelie și Sfânta Cruce, după care trec pe sub masă. De asemenea, mulți aduc și flori pentru acest moment important pe care le lasă pe masă. În timp ce unii trec pe sub masă o singură dată, închipuind unicitatea Jertfei Fiului lui Dumnezeu, alții trec pe sub masă de trei ori, în amintirea celor trei zile în care trupul lui Hristos a șezut în mormânt. Cu toate acestea, preoții spun că nu este o regulă, important este că atunci când fac acest gest al smereniei și al credinței, credincioșii să știe că, prin acest lucru, ei închipuie în trupul și viață lor moartea și punerea în mormânt a lui Hristos, potrivit crestinortodox.ro. Mai mult de atât, enoriașii se pot duce oricând la Biserică în Vinerea Mare să treacă pe sub masă. Credincioșii pot trece pe sub masă până când se termină slujbași se cântă prohodul din Vinerea Patimilor. Aceasta se strânge în momentul în preotul merge cu credincioșii și dau roată bisericii. De ce trecem pe sub masă În fiecare an, cu mic cu mare, credincioșii trec pe sub masă în Vinerea Marea. În 2024, aceasta pică pe data de 3 mai. Dar iată care este explicația acestui obicei care încununează un cel mai greu și lung post din an. Citește și: Prohodul Domnului 2024. Ce semnificație are și când se citește în biserică Prezența mormântului Domnului și a Crucii Sale în mijlocul bisericii ne învață că, până să ajungă la Înviere, credincioșii trebuie sa participe în chip simbolic și la Patimile, moartea și îngroparea Mantuitorului. Coborâm împreună cu El în moarte, pentru ca în noaptea Învierii să și inviem împreună cu El, după cum zice o cântare a slujbei: „Astazi mă îngrop împreună cu Tine, Hristoase...". Asa cum Hristos a trecut prin mormânt, pentru a Se pogorî în iad, cu scopul de a-i învia pe toți Drepții care așteptau încă împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu, tot așa, credincioșii trebuie să moară și să treacă prin mormânt, reprezentate de masa cu Sfântul Epitaf și Sfânta Cruce pentru a putea învia împreuna cu Hristos și a dobândi viața cea veșnică în Împărăția Sa. Felicitări și mesaje de Paște Fericit 2024. Urări frumoase de trimis pe Whatsapp și SMS-uri...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Javier Bardem e protagonistul filmului spaniol cu peste 30 de premii câștigate ▶️ El buen patrón e în AntenaPLAY

Citește și