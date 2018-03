Ce se întâmplă cu berzele surprinse de iarna cruntă din România? „Nu vremea rea le deranjează cel mai mult, ci că nu au ce mânca. Dacă le salvați, nu le eliberați niciodată seara, pentru că nu se descurcă pe întuneric!”

De câteva săptămâni, urmând ciclului naturii, în România au început să sosească berzele călătoare, „din țările calde”, așa cum învățam la „Cunoașterea Mediului”, în clasa a II-a. Pentru mii de păsări, țara noastră a devenit „a doua casă” și de când au revenit, berzele albe şi-au luat locurile şi în cuiburile de pe stâlpi sau de pe case.

Din păcate, în loc să găsească un loc prietenos, înaripatele au avut de îndurat în ultimele zile temperaturi foarte scăzute, nopți friguroase, un ger crunt, ploi de gheață, ninsori, uneori și portocalii, viscol și zăpadă. Iarna s-a întors pe neașteptate în România, iar berzele au fost victime ale acestor schimbări meteorologice la antipod.

Pe rețelele de socializare, românii au distribuit zeci de fotografii cu stoluri de berze aflate în dificultate, zgribulite de frig, flâmânde și pierdute, coborâte din cuiburi. Oamenii au fost impresionați, de exemplu, de imaginile cu barza de la Cărpiniș (judeţul Timiş) care stătea nemişcată în cuib, îndurând cu ultimele puteri ninsoarea abundentă. Și publicațiile internaționale s-au autosesizat în cazul berzelor albe din România, nevoite să reziste frigului extrem.

Am încercat să aflăm de la specialişti ce se întâmplă cu berzele în aceste condiţii meteo extreme și, mai ales, CUM PUTEM SĂ LE AJUTĂM! Cum știm că o barză are nevoie de noi, care este hrana adecvată pentru aceste păsări, când sunt ele în pericol de a pieri, dar și cum putem să le dăm o mână de ajutor „suratelor” lor înaripate - mierle, sturzi, pițigoi - am povestit cu Ovidiu Bufnilă, responsabil de comunicare la Societatea Ornitologică Română.

A revenit iarna, avem temperaturi scăzute, ninge, plouă, iar de câteva zile, urmând ciclului naturii, în România au început să sosească berzele călătoare. Care e situația lor acum?

La această oră, mare parte din berzele din România, mă refer la berzele albe pe care le cunoaște toată lumea, sunt în migrație. Multe dintre ele nu au ajuns la cuiburile pe care le au, fie la noi, fie în altă parte. De aceea, lumea vede foarte multe stoluri de berze care fie trec peste oraș, fie s-au oprit să se realimenteze în călătoria lor de mii de kilometri.

Țineți cont că avem berze care vin din Africa de Sud și care trebuie să ajungă la cuiburile lor din Polonia, țară care la ora actuală are cea mai mare populație. În România, au început să sosească primele berze la cuiburi și acest lucru nu este rău. Da, le-a prins ploia, le-a prins ploaia înghețată, le-a prins iarna, dar sunt păsări rezistente, unele dintre ele chiar au rămas să ierneze și la noi și în alte țări, acolo unde găsesc resurse de hrană. Nu vremea rea le deranjează cel mai mult, ci că nu au hrană. Cu cât au mai multe resurse de hrană, cu atât pot să reziste mai mult la frig.

Când știm că o barză are într-adevăr nevoie de ajutorul nostru?

Ca să ne dăm seama dacă o barză are sau nu nevoie de ajutorul nostru, e de ajuns să ne uităm la ea: în primul rând, dacă ea a ajuns deja la cuib și e pe cuib, lăsați-o în pace, în primul rând pentru că e foarte periculos să vă urcați pe un stâlp de electricitate. În al doilea rând, dacă această pasăre a coborât de pe cuib, atunci este clar că își caută hrană, că este foarte, foarte slăbită, că este flămândă și are nevoie să mănânce ceva.

În acest ultim caz, îi puteți oferi pește crud, dar nu sărat și bucăți de carne crudă, tăiate cubulețe de trei-patru centrimetri. Dacă abia se mai mișcă, atunci luați pasărea din frig, din ger, și mutați-o într-o anexă a gospodăriei, în grajd, într-un garaj, acolo unde să nu o deranjeze nicio pisică, niciun câine, și mai ales, nici oamenii. Lăsați-i apă, lăsați-i de mâncare și pentru că sunt păsări rezistente, o să-și revină cât de curând și va putea să fie eliberată. Atenție! Păsările se eliberează de obicei dimineața și la prânz, dar niciodată seara, pentru că nu se descurcă pe întuneric.

În ultimii ani, a existat un val de solidaritate în România față de situația berzelor. De exemplu, un ONG, „Prietenii Berzelor”, face și o campanie pentru salvarea lor. Cum se implică Societatea Ornitologică Română în ajutorarea acestor păsări? Este adevărat că există nu din ultimii ani, ci de mult mai demult, un vald de solidaritate în România și nu numai față de berzele albe. Exemplele de care vorbiți dumneavoastră, „Prietenii Berzelor”, este cel din localitatea Cristian, județul Sibiu, și, da, este un ONG care se ocupă special de salvarea berzelor, și, mă refer, la exemplarele care sunt găsite rănite, pe câmp, care chiar au probleme de sănătate, care au o aripă lovită sau ruptă, care au un picior rupt. Și acest ONG chiar face o treabă bună! Zilele trecute, am văzut și noi în media, când au ieșit cei de la „Prietenii Berzelor” din Cristian și au spus clar că o barză rezistă la -20 de grade. Ei au avut berze, le-au trecut iarna foarte bine și puteți să sprijiniți oricând un asemenea ONG, de conservarea naturii, care salvează berze și păsări și puteți să-l ajutați cel mai simplu lucru: redirecționați doi la sută din impozite dvs. către un astfel de ONG! La barza albă, primul lucru pe care noi l-am făcut la Societatea Ornitologică Română (S.O.R.) a fost faptul că am fost primii care au instalat un monitor satelizator pe o pasăre. Astfel, am putut să studiem și migrația, barza noastră monitorizată a ajuns până în Africa de Sud, am avut și încă mai avem la ora actuală o aplicație mobilă „Uite Barza!”, un întreg proiect pe care-l resfășurăm cu ajutorul Enel România. Cu ajutorul acestei aplicații, numărăm berzele la cuiburi vara, pentru că atunci le putem vedea cu ușurință, au scos și puii, pe care de asemenea îi indexăm. Iar anul acesta ne implicăm și mai mult și această aplicație va avea un nou feature, prin acest update, ne dorim ca oamenii să semnale locurile în care au găsit berze electrocutate sau berze care au fost lovite, rănite, în coliziunea cu rețelele de energie electrică. Aceste informații ajung apoi la distribuitorii de energie electrică și ei pot să ia măsuri: să adauge balize (stâlpii-antenă) și, acolo unde este cazul, suporți pentru cuiburi artificiale. De cele mai multe ori, cuibul berzei ajunge să crească de la an la an până la câteva sute de kilograme și mai mult. Și în acel caz este necesar ca acel cuib improvizat să fie dat jos și să fie pus un suport, un cuib artificial, în care barza să poată să cuibărească fără nicio problemă, dar să nu afecteze rețeaua de electricitate. În primul rând, va fi foarte bine pentru barză – care este o pasăre mare și în momentul în care-și desface aripile un pui, poate să coboare pe fire, să se electrocuteze și să moară. Și,în al doilea rând, vor fi mai puține pene de curent. 4. Care e hrana adecvată pentru berze?

Berzele sunt păsări carnivore, deși sună ciudat și ne-am obișnuit din cărțile noastre de povești că o barză mănâncă numai broscuțe, dar ea mănâncă în realitate și șerpi de apă, și șerpi de casă, și arici. Berzele acum, cel puțin în migrație, profită de absolut orice prilej ca să se hrănească. Din acest punct de vedere, în zonele naturale berzele găsesc apă, pește, câte o șopârlă, dar și în gropile de gunoi, unde sunt șobolani și șoareci pe care, de asemenea, îi mănâncă. Nu au nicio problemă, este hrană pentru ele, un aliment complet, deci mănâncă numai și numai carne. Nu încercați să le hrăniți cu altceva, cu grăunțe de grâu sau de porumb, pentru că nu vor mânca!

5. Cum putem ajuta eficient și alte păsări în sezonul rece?

Asta e cel mai simplu: e de ajuns să cumpărați și să puneți în apropierea casei o hrănitoare. Dacă nu aveți bani să cumpărați o hrănitoare, nu este o problemă: luați câteva mere pe care să le înfigeți în crengile unui copac din apropiere sau chiar și pe gard și, veți vedea, că apar mierlele și sturzii. Sunt păsări insectivoare dar în sezonul rece, vin să mănânce fructe! În același timp, mai sunt păsări care rămân și iarna în România, așa că la pițigoi, la vrăbii, la cinteze este de ajuns să folosiți hrana pe care ele o caută acum: semințele crude de floarea soarelui, slănină crudă sau nuci și alune. Nucile sunt aliment ideal pentru ele în această perioadă rece pentru că le dau energia necesară să reziste unor nopți geroase.

Gândiți-vă că un pițigoi albastru, care are undeva la zece grame în greutate, are nevoie să mănânce foarte devreme, la ora 6:00, pentru că el pierde în greutate 33 la sută din masa corporală în timpul unei nopți geroase. Așa că, atâta timp cât puteți pune o hrănitoare, faceți acest lucru, nici măcar nu trebuie să dați bani pe ea, folosiți pervazul, folosiți crengile în care să puneți mere, un bidon de plastic de plastic pe care-l puteți tăia și în care să puteți să puneți mâncare. Dar, repet, fiecare specie are un anumit specific de hrană și înainte de a pune această hrănitoare, vedeți ce tipuri de păsări aveți în curte sau în apropiere și întrebați un specialist.

6. Dacă găsim o barză pe stradă, între blocuri, în câmp, ce putem face pentru ea? Ne poți da câteva sfaturi pentru salvarea acestor păsări?!

În primul rând, gândiți-vă dacă pasărea aia chiar are nevoie de ajutor! Faptul că ea este rebegită de frig, că este rănită sau că nu mai are hrană o face să fie cât mai aproape de oameni, coborând din cuib. Sau dacă ea vă va lăsă să vă apropiați fără să fugă, este un semnal clar că are nevoie de ajutor! Dați-le hrană pasărilor care au coborâte din cuib, căci numai așa pot rezista mai bine la frig! Dacă pasărea este înghețată și nu se poate mișca, atunci luați-o, adăpostiți-o în grajd,într-un garaj, într-o anexă de gospodărie! Stați în contact cât mai puțin cu ea, nu o țineți lângă sobă, nu o încălziți mult prea tare, pentru că nu îi va prii, este o pasăre sălbatică, totuși. În momentul în care nu îi convine ceva, va lovi cu ciocul sau cu piciorul, iar lovitura de cioc este foarte puternică și vă poate răni! Cu stați cu fața lângă ciocul ei pentru că riscați foarte mult. Lăsați pasărea singură, să se calmeze și va fi mine. Lăsați-i apă, nu uitați să îi dați și de mâncare. Din momentul în care își revine, eliberați-o, dar nu seara, ci pe lumină, pentru a se putea orienta, pentru a putea pleca liniștită către cuibul ei! Dacă pasărea este într-adevăr rănită, are o aripă ruptă, sau sânge la cioc sau pe corp, luați legătura cu un medic veterinar, dar la unul pregătit pentru tratarea păsărilor sălbatice!

Surse foto: Andrei Alex (poză principală), Eugen Bulboacă, Szabo József Iosif, Meteo Nord-Est, Societatea Ornitologică Română