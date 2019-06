Ele au fost femeile din viața lui Michael Jackson! „L-am văzut pe Michael aproape dezbrăcat și pot să vă spun că era...”

Viața personală a lui Michael Jackson a fost mereu un subiect devorat de ziariștii de scandal, care nu au ratat niciodată oportunitatea de a o expune lumii întregi. Înainte de marile scandaluri de pedofilie în care a fost implicat, Jacko a fost asociat cu câteva nume importante din showbiz.

Copilăria lui Michael a fost sacrificată de exigentul său părinte, iar relațiile adolescentine ale celui ce avea să devină megastarul muzicii pop au lipsit cu desăvârșire, deși există informații despre un episod, care a semănat cu o întâlnire amoroasă, la o vârstă destul de fragedă.

LaTonya Simmons

Poate fi considerată prima întâlnire oficială a lui Michael. Se întâmpla în 1972, înainte ca artistul împreună cu frații săi urmau să susțină un concert important la Madison Square Garden. Cei doi au ieșit la o masă, iar presa vremii a relatat pe larg episodul. Totul s-a petrecut în cadrul unui concurs pe care fetița îl câștigase și a cărui miză era o ieșire la masă cu solistul trupei Jackson 5.

Maureen McCormick

O altă adolescentă, care urma să devină celebră, a fost a doua fată cu care Michael Jackson avea să iasă și să-și petreacă timp. Așa cum era de așteptat, la vârsta lor, povestea nu implica altceva decât unele întâlniri platonice, ceea ce avea să confirme și Maureen. Aceasta a dezvăluit cum decurgeau întâlnirile cu Michael: „Petreceam timpul împreună. Ne jucam, alergam, era ceva nevinovat. Ne-am ținut de mână, am alergat, ne-a dat cu skateboardul, ne-am pupat. Doar pe obraji. Niciodată pe buze”, dezvăluia McCormick, cea care la acel moment avea 17 ani, în vreme ce Jackson doar 15.

Stephanie Mills

Este prima femeie despre care putem spune că ar fi fost iubita lui Michael Jackson. Relația dintre cei doi a durat aproape 3 ani și dacă ar fi să-i dăm crezare artistei de origine canadiană, povestea dintre ei doi s-a consumat între 1977 și 1980. Interesant este că până la un punct, Stephanie ar fi fost singura iubită de culoare a lui Jackson. Într-un interviu acordat unui post de radio, Mills a vorbit despre cei doi: „Da, am fost împreună și nu, nu am făcut sex. L-am văzut pe Michael în lenjerie intimă și vă pot spune că era normal din anumite puncte de vedere, dar nu am avut niciodată relații intime”, a spus Stephanie despre povestea lor de dragoste.

Diana Ross

Femeia despre care se spune că ar fi fost marea iubire a lui Michael Jackson. Marea artistă a lumii a reprezentat, probabil, idealul feminin pentru regretatul artist. Cei doi s-au întâlnit pe când el era un copil și prima întâlnire a fost și momentul în care Jackson s-a îndrăgostit fără posibilitate de a renunța la această iubire. Oamenii care i-au cunoscut spuneau că megastarul a avut o mare durere în suflet pentru că această dragoste nebună nu i-a fost împărtășită niciodată de Diana Ross: „Îl iubea ca pe un copil, ca pe un frate mai mic. Nu a fost nimic de ordin erotic între ei”, spuneau apropiații.

Tatum O'Neal

O altă celebritate despre care s-a spus că ar fi avut o relație cu Michael Jackson. Fiica celebrului Ryan O'Neal și ulterior soția tenismenului John McEnroe, Tatum a fost cea de-a doua femeie despre care fostul cântăreț a spus că a fost marea sa iubire. Citându-l pe Michael, Tatum a fost a doua femeie, după Diana Ross, pentru care acesta ar fi nutrit sentimente cu adevărat speciale. Povestea lor de dragoste n-a durat mult și a fost la fel de... platonică asemnea celor trecute.

Brooke Shields

O altă copilă teribilă a Hollywoodului, alintată la un moment dat „ultima virgină” din cetatea filmului, ceea ce spune multe despre felul de relație dintre cei doi. Între cei doi ar fi existat o poveste de dragoste ce s-a întins pe durata a 11 ani, însă nu s-a concretizat niciodată cu o iubire carnală, chiar dacă, Brooke a dezvăluit că Michael i-ar fi cerut să-i devină soție. Dacă la începutul relației a existat și o atracție sexuală între ei, Brooke a dezvăluit că în timp Jacko a devenit tota dezinteresat de acest aspect.

Lisa Marie Presley

Este prima soție a lui Michael Jackson. La vremea respectivă mariajul celor doi a fost o adevărată bombă de presă. El, regele muzicii pop, ea fiica regelui rock'n' roll-ului. Cei doi au apărut în videoclipul piesei You are not alone, în scene mai mult decât provocatoare. Gurile rele spun că totul a fost doar o mișcare bine ticluită de PR-ul artistului, care încerca din răsputeri la acel moment să-i salveze reputația după ce scandalul de pedofilie apăruse la orizont. Deși nu a dezvăluit niciodată detalii despre viața lor intimă, Lisa Marie a lăsat să se înțeleagă la un moment dat că cei doi nu au avut relații de ordin sexual.

Debbie Rowe

A fost cea care i-a oferit doi dintre copiii lui Jackson. Aceasta era asistenta medicului dermatolog al megastarului. Între 1996 și 1999 cei doi au fost soț și soție, timp în care pe lume au venit Michael Joseph "Prince" Jackson Jr. și Paris Michael Katherine Jackson. Relația dintre cei doi nu a durat, iar într-un interviu acordat după decesul artistului aceasta a spus că între ei nu a existat și o poveste erotică, aceasta cedându-i custodia totală lui MIchael.