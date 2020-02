6 februarie 1912: vine pe lume anonima perfectă. Hitler a ales-o pe ea. De ce? Cine a fost Eva Braun?

Eva continuă școala primară la München și, chestiune rară pentru o tânără de teapa ei, urmează și Liceul Catolic, semn că părinții își doreau o educație mai acătării pentru ea. Cu alte cuvinte, profesorul și modista ar fi dorit ca fiica lor să reușească ce lor nu le reușise – să sară din corăbioara clasei de mijloc în vaporul bogătașilor. Eva va izbuti într-adevăr, dar nu frecându-și coatele pe băncile școlii, ci un pic mai „original” de-atât.

Nu-și ia Bacalaureatul, iar în 1928, spre a-i cizela manierele în vederea unei căsătorii cu o partidă bună, Fritz și Franziska îi fac bagajul și o trimit tocmai într-un sătuc de la granița cu Austria, la o școală de maici. Doar că Eva n-are nici în clin, nici în mânecă cu viața domoală de mânăstire, ea e o mică nesupusă burgheză. „Dacă mai stau un singur an aici, fie mă sinucid, fie fug la Viena!”, le comunică mijlocia-Braun prea-catolicilor ei părinți.

Iulie 1929 o găsește înapoi acasă, într-un München în care activitatea de propagandă a Partidului Nazist se întețise peste noapte. La insistențele tatălui, face un curs de dactilografie și, printr-o pilă, ajunge secretară la cabinetul unui doctor. Nici aici nu face mulți purici. Într-o zi de vară, o rubrică tip „mica publicitate” îi reaprinde un hobby din liceu: fotografia. Se prezintă a doua zi la ușa fotografului Heinrich Hoffmann, care dăduse sfoară-n țară că-și caută asistent pentru atelierul său foto.

Lui Hoffmann îi place de fata blonduță, sprintenă și, se pare, destul de talentată într-ale fotografiei. O angajează pe loc. Merită spus că Hoffmann reprezenta un soi de epicentru al vieții artistice din München-ul vremii, deci e limpede că, la doar 17 ani, să fii asistenta lui trebuie să fi fost o mare realizare.

Sigur, Eva n-are de unde să știe că, peste ani, aceasta „bornă” de la jumătatea vieții ei – da, a murit la numai 33 de ani – se va dovedi unicul său succes personal. În foarte puțin timp, domnișoara Braun va face cunoștință cu Adolf, și nimic nu va mai fi, per se, al ei.

Prima întâlnire cu... domnul Wolf

Pe Amalienstrasse nr. 50, lucrurile stăteau foarte simplu. „Să preiei comenzile”, „să tipărești fotografiile”, „să pozezi ca model în zilele cutare și cutare”, iaca obligațiile pe care maestrul i le aduce periodic la cunoștință, și de care Eva se achită cu bucurie și farmec, drept pentru care șeful începe s-o cântărească, vorba vine, cu altă oca. „Ce s-ar putea scoate de pe urma acestei copile?”, se întreabă Herr Hoffmann, despre care am uitat să precizăm că era și fotograful oficial al partidului nazist...

Pe nesimțite trece o săptămână, trec două, iar în a treia săptămână de muncă, Eva îl cunoaște pe așa-zisul domn Wolf, un client cu care Hoffmann se comportă „exagerat de politicos”, după cum sesizează fata. Dacă nu v-ați dat seama deja, „domnul Wolf” nu-i nici mai mult, nici mai puțin decât personajul în papucii căruia mai intra Hitler când ieșea în spații publice. Evident, omul politic se deghiza din motive de securitate, prezentându-se sub nume fals în fața multor civili, mai cu seamă în fața femeilor frumoase.

E dragoste la prima vedere. Mai mult din partea Evei, ce-i drept. De notat însă că ei nu Adolf Hitler îi cade cu tronc – fața nu-i spune nimic, mustața nici atât, politica nu-i domeniul ei –, ci „domnul Wolf”, care-i pare un bărbat galant, cu o ținută ireproșabilă. Intuiește o diferență de vreo 20 de ani între ei, dar nu se încurcă-n detalii. Îl scanează pe Hitler din cap până-n picioare.

Mă urcasem pe o scară pentru a ajunge la dosarele ce erau ținute în sertarele de sus ale dulapului. În acel moment a intrat șeful, însoțit de un bărbat de vârstă mijlocie cu o mustață amuzantă, un palton deschis la culoare englezesc și cu o pălărie în mână. Am încercat să trag cu ochiul în direcția lor și am avut impresia că acest personaj se uita la picioarele mele. Exact în acea zi îmi scurtasem fusta și m-am simțit puțin stânjenită deoarece nu eram sigură că am tivit-o drept. – Eva povestindu-i surorii Ilse prima întâlnire cu Hitler.