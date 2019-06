O rochie mini, un chilot sexy și un loc în istorie! Gussie Moran, regina controverselor în moda tenisului feminin, de 70 de ani! N-a detronat-o nici Serena Williams - Foto

În urmă cu 70 de ani, pe 20 iunie 1949, toate sufletele prezente la un meci din campionatul de tenis de la Wimbledon trăiau un șoc imens. Aparatele de fotografiat aveau să fie solicitate mai mult ca oricând, iar gurile rele aveau să plescăie din buze, pregătindu-se cu înfrigurare să se întreacă în comentarii. Gussie Moran se încorona drept regina controverselor în moda tenisului feminin.

La cei 25 de ani pe care îi avea la acea vreme, Gussie Moran a pășit pe terenul de tenis cu o ținută „scandaloasă” și, firește, nemaipomenită până atunci. Jucătoarea americană a pornit meciul îmbrăcată cu o rochie mini și un chilot sexy… cu dantelă.

A fost acuzată că a „adus vulgaritatea și păcatul în tenis” și a intrat în depresie

Gertrude Augusta Moran, cunoscută cu numele Gussie Moran, născută în Santa Monica, California, a fost activă în tenis între anii 1940 și 1950. În clasamentul din Statele Unite ale Americii, ea a ajuns până pe locul al patrulea și a jucat într-o finală de dublu la Winbledon.

Însă, aceste merite ale ei în tenis vor trece întotdeauna la categoria „și alte informații” despre Gussie Moran, căci numele ei a rămas în istorie legat de renumita controversă din 1949. Atunci, jucătoarea americană și-a câștigat și porecla de „Gorgeous Gussie", pe care i-au dat-o tabloidele britanice, într-un mic joc de cuvinte ce s-ar traduce drept „gâsculița frumușică”.

Inițial, Gussie Moran și-a dorit să poarte o ținută colorată la Winbledon. Ea l-a rugat pe Ted Tinling, gazda campionatului, să îi creeze o ținută. Ea ar fi vrut ca această ținută să aibă o mânecă de o culoare, cealaltă de mânecă de altă culoare, iar fusta de o a treia culoare. Însă, conform regulamentului, jucătoarele trebuiau să poarte ținute albe.

După ce a refuzat să îi facă o ținută colorată, Ted Tinling a decis să îi creeze, totuși, o ținută spectaculoasă, respectând condiția ca aceasta să fie albă. Astfel, Gussie Moran a ajuns pe teren purtând o rochie de tenis foarte scurtă și lenjerie intimă cu dantelă.

Scandalul iscat de ținuta ei la Wimbledon a ajuns pe masa Parlamentului englez, iar Gussie Moran a fost acuzată că a adus „vulgaritatea și păcatul” în tenis.

Jucătoarea a purtat apoi pantaloni scurți la meciuri, iar Tinling, care era gazdă la Wimbledon de 23 de ani, a fost exclus apoi timp de 33 de ani. Abia în 1982, el a fost invitat înapoi la Wimbledon.

Gussie Moran a intrat în depresie după ce a izbucnit celebrul scandal, iscat de rochia ei scurtă și lenjeria intimă cu dantelă.

„Mi-a fost rușine… Pentru că au insistat atât de mult pe acest personaj, «Gorgeous Gussie». După ce această poveste a luat amploare, auzeam oameni comentând pe lângă mine: «Am văzut chelnerițe mai arătoase, la un stand ce hotdogi». Am căzut emoțional. Nu am putut face față”, a povestit jucătoarea de tenis, într-un interviu.

Însă, controversa a venit și ca un impuls în cariera ei. După turneul de la Wimbledon din 1950, la care s-a calificat în sferturile de finală, cariera de amator s-a încheiat pentru Gussie Moran. Ea a început să participe în turnee profesioniste, alături de Pauline Betz. Nu a durat mult, însă. După o serie de înfrângeri, s-a retras din tenis.

A avut relații cu milionari, a fost prietenă cu Charlie Chaplin, a divorțat de trei ori și a murit în sărăcie, după o luptă cu cancerul

Întrucât tatăl ei a fost un electrician și inginer de sunet îndrăgit la Studiourile Universal, Gussie Moran a avut legătură de timpuriu cu lumea cinematografiei. A făcut figurație în câteva filme din anii 1940, iar ea și grupul ei de tenis s-au bucurat de mai multe duminici la vila lui Charlie Chaplin. De altfel, Charlie Chaplin a găzduit o petrecere pentru Gussy, cu ocazia primei ei logodne.

După ce a iscat celebra controversă, Gussie Moran a apărut în mai multe reviste, pe copertă, un cal de curse, un avion, dar și un sos au primit numele ei, a avut relații cu milionari și a debutat n cinematografie și televiziune.

În 1952, ea a apărut în filmul american „Pat and Mike”, cu Spencer Tracy și Katharine Hepburn în distribuție.

Însă, viața jucătoarei Gussie Moran nu a fost nici pe departe lipsită de drame! Înainte de a muri la vârsta de 89 de ani, pe 16 ianuarie 2013, răpusă de un cancer de colon, Gussie Moran a trecut prin trei căsnicii eșuate și s-a confruntat cu sărăcia, în ultimii ani de viață, refuzând aproape toate încercările prietenilor ei de a o ajuta.

În 1970, când a participat la un turneu caritabil în Vietnam, Gussie Moran a fost implicată într-un accident de elicopter, în urma căruia i-au fost dislocate sau rupte câteva oase.

Prima ei căsnicie eșuată a fost cu un fost pilot în Royal Air Force, cu care s-a căsătorit la vârsta de 19 ani, dar mariajul lor a fost anulat ulterior. Apoi, la vârsta de 30 de ani, Gussie Moran s-a căsătorit cu Eddie Hand, un director la o firmă de transporturi. La vârsta de 37 de ani s-a căsătorit pentru cea de-a treia oară, cu Frank „Bing” Simpson, un avocat din Los Angeles. A divorțat și de acest bărbat și nu a avut copii.

Pentru a se întreține, când viața ei a luat o turnură mai puțin fericită, în urma eșecului unei linii vestimentare pe care a lansat-o, Gussie Moran a lucrat inclusiv într-un magazin de suvenire de la o grădină zoologică din Los Angeles.

Jucătoarea de tenis a preferat întotdeauna să rămână cunoscută ca „Gussy”, și nu „Gussie”, pentru a se îndepărta, probabil, de porecla pe care i-au dat-o tabloidele în urma celebrei controverse de la Wimbledon.

Controversa cu care Serena Williams a oglindit-o pe cea iscată de Moran

Anul trecut, Serena Williams a stârnit și ea o controversă uriașă, în mai cu o ținută „catsuit” pe care a purtat-o la Roland Garros, într-un meci cu Kristyna Pliskova.

„Nu a fost potrivită (ținuta Serenei Williams, n.r.). M-am întrebat chiar dacă această alegere a ei nu a fost în afara regulamentului. Nici nu știu ce purta. Ceva din neopren?... Însă, ar trebui să respecte regulile. Altfel, lăsați-o să joace dezbrăcată”, a scris Kristyna Pliskova pe platforma de socializare Twitter.

De cealaltă parte, Serena Williams a declarat că s-a simţit ca o prinţesă războinică, după ce a evoluat în „catsuit" la meciul cu sportiva cehă Kristyna Pliskova, din primul tur la Roland Garros.

„M-am simţit ca o prinţesă războinică. Trăiesc o viaţă de poveste. Mereu mi-am dorit să fiu o supereroină. Dar acest costum are şi o altă funcţionalitate. Am avut probleme cu cheagurile de sânge în ultimele 12 luni. Am purtat des pantaloni la meciuri, pentru că acest lucru îmi permite o mai bună circulaţie sangvină", a declarat Serena Williams.

Îmbrăcată într-un „catsuit" Nike, tip de vestimentaţie pe care l-a mai folosit în trecut, Williams a învins-o, cu scorul 7-6 (4), 6-4, pe sportiva cehă Kristyna Pliskova, locul 70 WTA, într-o oră şi 45 de minute.

După victorie, Serena Williams, care a născut o fetiță în septembrie 2017, a declarat că îmbrăcămintea ei a fost declaraţie pentru toate mamele care ştiu prin ce a trecut ea. Serena nu este cap de serie la Roland Garros după ce şi-a pierdut toate punctele acumulate în pauză de maternitate.