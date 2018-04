Mirajul celei mai impresionante povești din cinematografie! „Pe toată durata filmărilor am simţit că o prezenţă puternică mă însoţeşte“. Vezi ce au păţit actorii care l-au interpretat pe Iisus Hristos. Destin sau întâmplare?

Povestea lui Iisus fascinează omenirea de mai bine de 2000 de ani, datorită atât unor regizori geniali, dar și a unor actori cu har, care au dat viață Mântuitorului. Cu timpul, însă, rolul lui Iisus s-a transformat într-un adevărat miraj pentru numele mari de la Hollywood. De la Robert Powell, care este cel mai popular actor care l-a portretizat pe Iisus, Christian Bale, Jim Caviezel, Ted Neeley și până la tânărul Diogo Morgado din mini seria fenomen The Bible, toți au rămas marcați de acest rol.

Imaginea unui Iisus înţelept, bun şi cu ochi de înger este greu de conturat, iar pentru actori precum Robert Powell, Christian Bale, Jim Caviezel, Ted Neeley sau Diogo Morgado, rolul Mântuitorului a fost o adevărată provocare.

Actorii care i-au dat viaţă lui Hristos au trăit, pe pielea lor, ceea ce la Hollywood se numeşte ,,blestemul lui Iisus”

Însă, aceştia au simţit pe pielea lor şi ceea ce la Hollywood se numeşte “blestemul lui Iisus”.

Unii dintre actorii care i-au dat viaţă lui Hristos fie au fost loviţi de fulger, nu au mai primit roluri în producţii hollywodiene de referinţă ori au trebuit să ţină piept furiei habotnicilor.

Robert Powell a avut, fără doar și poate, cel mai convingător rol și, pentru scena finală, crucificarea, el a mâncat, 12 zile, numai brânză, pentru a slăbi. După ,,Iisus din Nazaret”, majoritatea regizorilor s-au ferit să-l contacteze, iar cei care au făcut-o l-au refuzat după primul casting. Motivul? El este perceput de publicul larg ca fiind Hristos şi nu putea primi roluri de amant, soţ sau care presupuneau scene deocheate.

Actorul nu a prețuit, la început, rolul primit: ,,Nici măcar nu m-am dus la audiție, cred că era aroganța tipică celor de vârsta mea. Dar, până la urmă, am făcut un test. Când m-am uitat în oglindă, mi-am dat seama că mă uit, cu adevărat, la Iisus. A fost ceva magic. De la păr și până la siluetă, eram Iisus Hristos. A fost un moment extraordinar", a spus Powell într-un interviu pentru The Express.

Jim Caviezel a devenit faimos pentru rolul lui Iisus pe care l-a interpretat în filmul „Patimile lui Iisus”, iar criticii spun că actorul a fost un Iisus exact aşa cum l-a vrut Mel Gibson. Cu toate astea, Caviezel nu a fost ferit de blesteme. Nu doar o dată, actorul a fost lovit de fulger.

Jim Caviezel, „The Passion of the Christ/ Patimile lui Hristos“ (2004), regizor Mel Gibson

Rolul lui Iisus, o Golgotă pentru actorii care l-au interpretat

Ted Neeley, cel care l-a interpretat pe Mântuitor în musicalul ,,Jesus Christ Superstar”, a trăit şi el o năpastă. Mulţi au fost revoltaţi de faptul că joacă într-un film despre Fiul Domnului pe ritm de muzică, aşa că îl aşteptau la repetiţii şi îl bombardau cu ouă, roşii sau chiar cu pietre. Mulţi habotnici îl făceau păcătos, nenorocit şi îi strigau că ceea ce face este o blasfemie la adresa credinței.

Diogo Morgado şi-a văzut toată viaţa trecând prin faţa ochilor

În filmul „Son of God/ Fiul lui Dumnezeu“, Iisus este jucat de actorul portughez Diogo Morgado, a cărui înfăţişare a fost comparată cu cea a lui Brad Pitt sau a lui Marlon Brando din tinereţe şi care a fost numit „Iisus cel arătos“.

Diogo Morgado, în vârstă de 32 de ani, le-a povestit jurnaliştilor de la Yahoo că, în timp ce filma scena răstignirii, „şi-a văzut toată viaţa trecând prin faţa ochilor“. „Pentru scena răstignirii, am trecut prin momente foarte grele. Am stat ore întregi pe cruce. Am filmat acea scenă în trei zile. A fost de-a dreptul chinuitor. La un moment dat, în timp ce mă aflam pe cruce, mă uitam în jurul meu, la toţi oamenii care lucrau, şi, pentru o secundă, mi-am văzut toată viaţa trecând prin faţa ochilor. E un sentiment foarte puternic când înţelegi ce rol joci şi ce personaj important reprezinţi. Dacă scopul unui actor este să spună cea mai frumoasă poveste, atunci niciuna nu este mai măreaţă decât cea a lui Iisus Hristos. Este cea mai frumoasă poveste de dragoste, felul în care atinge inimile întregii omeniri, este un privilegiu pentru un actor să facă un asemenea rol. A fost o călătorie personală şi spirituală şi m-a atins profund, într-o manieră pe care încă mă chinui să o înţeleg. Încă mă simt bulversat, nu am putut să depăşesc acea scenă, încă mă bântuie“, a declarat actorul.

