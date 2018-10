”Flăcările m-au desfigurat, dar sunt mai mult decât un supraviețuitor, am renăscut!”. Povestea băiatului care ne învată că trebuie să ne iubim și să ne lăsam iubiți

Johnny Quinn se juca, ca orice copil, cu câinele familiei. Din neatenție, a dat peste o lumânare aprinsă. Sora lui i-a auzit țipetele îngrozite și a reușit să-l salveze. După 80 de operațiide reconstrucție facial, Johnny a învățat că aspectul fizic nu îl poate împiedica să trăiască o viață frumoasă.

Tânărul care și-a petrecut aproape întreaga viață considerându-se un monstru a învățat să se iubească. Johnny Quinn avea patru ani când, din joacă, a dat peste o lumânare aprinsă. Sora lui, Leah, a fost cea care l-a salvat de la moarte.

Flăcările i-au ars trupul pe 95% din suprafață. 14 ani și 80 de operații de reconstrucție facială mai târziu, povestea lui Johnny pare că va avea un final fericit.

Pe măsură ce creștea, adolescentul se convinsese că oamenii erau speriați de înfățișarea lui. A suferit de depresie și de anorexie.

Cu timpul, Johnny a învățat să se accepte și chiar să se iubească.

”În loc să mă uit în oglindă și să văd ceva ce uram, am început să văd ce aș putea accepta și ce aș putea îmbunătăți.”

Johnny spune că nu se consideră un supraviețuitor, ci o persoană care a renăscut din foc.

”În fiecare zi văd cum oamenii se holbează la mine, se întâmplă de fiecare dată când ies din casă. Înainte, lucrul ăsta mă distrugea. Mi se părea mult mai rău decât durerea cu care rămăsesem după accident. Acum, văd totul dintr-o altă perspectivă.”

Leah, cea care i-a fost înger păzitor în acea zi, este copleșită de emoții atunci când își amintește momentul incendiului:

”Ziua aceea…sunt atâtea amintiri greu de gestionat. Și acum le simt: groază, panică, stres, disperare.”

Quinn recunoaște că și-a petrecut mulți ani dorindu-și să fi murit.

”Mă simțeam ca un monstru, nu credeam că merit să am prieteni pentru că tuturor le era frică de mine și că nu aș fi meritat să am pe cineva alături. Toată suferința s-a manifestat fizic, în anorexie. Am refuzat să îmi mai îngrijesc corpul, nu am mai mâncat nimic.”

Gândul la familie a fost colacul ce l-a readus la suprafață. Înconjurat de oameni care îl iubesc, a început, treptat, să accepte felul în care arăta. Momentul în care a început facultatea a fost un mare pas înainte pentru Johnny.

”Mi-am dat seama că încrederea de sine se învață, nu este înnăscută.”

Acum, Johnny Quinn lucrează cu organizația Courageous Faces Foundation și face tot posibilul pentru a încuraja cât mai multe persoane cu probleme să înțeleagă că frumusețea vine din interiorul fiecăruia și din dragostea pe care o primim de la cei din jur.

”Suntem numiți ‘supraviețuitori’…asta am fost și eu, mult timp, un supraviețuitor. Dar vreau ca toți cei care au trecut prin experiențe asemănătoare să înțeleagă că putem face mult mai mult decât să supraviețuim, putem renaște, putem excela. Nu trebuie să lăsăm trauma prin care am trecut să ne definească.”