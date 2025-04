George Radu este câștigătorul X Factor 2025 şi al marelui premiu în valoare de 100.000 de Euro

George Radu, finalistul lui Marius Moga ȋn categoria Băieţi sub 24 de ani, a câștigat trofeul X Factor 2025 și marele premiu ȋn valoare de 100.000 de Euro, seara trecută, pe Antena 1.

După luni de căutări prin toată ţara şi sute de concurenți talentați, înzestrați nu doar cu voce, ci cu un întreg mix de calități, talent show-ul X Factor şi-a desemnat aseară marele câştigător al celui de-al unsprezecelea sezon.

Citește și: Finala X Factor 2025. Momente spectaculoase pregătite de concurenți și un singur câștigător al premiului de 100.000 de Euro

Marius Moga a decis să meargă în marea finală X Factor cu George Radu, Pantaleo Fabrizio Titto (Leo) și Florin Ciobanu, ȋn vreme ce Ştefan Bănică i-a trimis în lupta pentru marele premiu și trofeul X Factor pe Irina Serafimciuc, Ștefan Munteanu și Bogdan Mihai. Lor li s-au alăturat concurenții din categoria Deliei: Maia Fluture, Georgiana Costache și Diana Stănciuleasa, dar și trupele Sweet’n’Sour, Taking Back August și 4Strofa, din categoria lui Puya ȋn marea finală difuzată aseară, pe Antena 1.

După o serie de dueluri-fulger, fiecare mentor a decis pe cine trimite la votul publicului, aseară, pe Antena 1: Delia pe Maia Fluture, Ştefan Bănică pe Bogdan Mihai, Marius Moga pe George Radu şi Puya pe fetele din trupa Sweet’n’Sour. La finalul unei seri încărcate de emoție, telespectatorii au decis: George Radu este câştigătorul trofeului X Factor 2025 şi al marelui premiu în valoare de 100.000 de Euro.

Articolul continuă după reclamă

În audiţiile X Factor, George Radu a fost revelaţia serii și a ridicat sala ȋn picioare cu o interpretare de senzaţie. Le-a mărturisit juraţilor că ȋși dorește ca muzica lui să ajungă pe toată planeta – e visul lui de când era mic. Tatăl lui a fost cel care, la doar patru ani, l-a așezat prima oară la pian, ȋmpreună cu el, iar ulterior a realizat că muzica ȋnseamnă totul pentru el. A ȋnceput să ia lecţii de mic de pian, de chitară, iar, mai apoi, cursuri de canto. De-a lungul timpului a compus pentru alte persoane, iar la 23 de ani a luat decizia să se mute la București, pentru a fi mai aproape de ȋndeplinirea visului său.

Aseară, concurentul X Factor a primit cu mare-mare emoție anunțul făcut de către Adelina Chivu şi Mihai Morar, pe Antena 1: „A fost un moment incredibil! Când am primit vestea, parcă nu-mi venea să cred, am simțit o bucurie imensă și o recunoștință din tot sufletul. Am sărbătorit aseară cu oamenii dragi mie și încă procesez tot ce s-a întâmplat. De acum, planul e clar. Mă închid în studio și muncesc și mai mult. Voi investi banii în mine, în muzica mea și în tot ce construiesc pentru viitor. Vă mulțumesc enorm tuturor pentru susținere!”, a dezvăluit George Radu.

Toate edițiile X Factor 2025 pot fi urmărite în AntenaPLAY!

Citește și: X Factor, 13 aprilie 2025. Prima seară de Bootcamp a fost explozivă! Delia și Puya au dat startul celor mai grele decizii