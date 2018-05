Singuri pe lume, trăiesc într-un grajd transformat într-o colibă, adăpostul de altădată al taurilor! Povestea mamei care-și crește copiii cu șase lei pe zi

La 45 de ani, Ana, mama a doi copii, spune că nu a fost fericită niciodată. Că de când se știe pe pământ, ba a rămas orfană, ba a muncit de copilă, ba a dat de un bărbat violent și bețiv care i-a făcut viața un iad.

Singura bucurie pe lume o reprezintă copiii ei, Andreea și Antonio. Uneori când îi aude vorbind despre ce au colegii și ar adulmeca și ei, Ana iese din casă, să nu o vadă, și plânge afară. Spune că nimic nu-i mai dureros pe lume decât să-i vezi că vor ceva și să știi că nu ai cum să le îndeplinești dorințele.

Casă?! Cei trei locuiesc într-o cămăruță 3/4, într-un grajd reamenajat, unde vechii proprietari creșteau tauri. E ceea ce primăria i-a putut da acum 15 ani sub numele de „locuință socială” în satul Aiton, situat la circa 20 de kilometri de Cluj. Ana a moștenit o casă dărăpănată de la părinți, dar cum stătea să cadă pe ea atunci când s-a mutat în ea, primarul i-a oferit o variantă aparent mai bună. Disperată și gravidă, femeia nu a ripostat. Când a ajuns în fostul grajd, a făcut și ea ce a putut. Cămăruța întunecoasă, cu tavan din plăci de beton, nu avea ferestre, așa că femeia a tăiat în pereți două obloane care au fost înlocuite în timp cu două geamuri mici, ca de baie, care nu se pot deschide. „Ploua în casă ca afară, puneam ligheane pe pat și adunant apa; la casa mea am fost și bărbat, și femeie!” , își amintește Ana.

De la primăria din sat, a mai luat patru saci de ciment și trei uși grele, folosite, pentru „recondiționare”. A lipit tavanul, a reparat acoperișul, a schimbat ușa murdară și a încercat să facă rai din ce are.

Boala nu a ocolit-o: nodul la sân și ganglion la subraț

Ani de-a rândul, Ana a muncit cu ziua în Aiton, pleca când se crăpa de ziuă cu sapa în mână la câmp și se întorcea aproape de miezul nopții.

„La 6.30 dimineața eram deja în câmp. Dădeam la sapă toată ziua, pe o căldură mare, nu cum sunt acum! Ajungeam de multe ori și la 23.00 acasă, copiii mă așteptau săracii, treji, să îi pup de noapte bună. Aveam mâinile atât de umflate și atât de rău mă usturau, cu bășici sparte la fiecare deget, încât nu le mai puteam nici măcar îndoi de durere!” , spune Ana.

A muncit până acum acum un an la magazinul din sat, dar apoi nu a mai avut cum. În iarna lui 2017, a făcut o aprindere de plămâni. Nu a avut bani de medicamente și s-a agravat. A stat răcită cobză săptămâni întregi acasă, în pat. Patronul i-a explicat că trebuie să aducă pe altcineva, că altfel nu mai are cum se descurca nici el.

Apoi, peste Ana au mai dat și alte necazuri. Medicii i-au descoperit un nodul cancerigen la un sân și un ganglion la subraț și femeia va merge pe 21 mai la Cluj, să se opereze. Nu are voie să ridice nimic pe partea stângă, așa că tot ce face, face ajutându-se de mâna dreaptă. Recuperarea va dura cel puțin două luni, timp în care va trebui să se menajeze cât mai mult. Medicii au asigurat-o că se va face bine, știu situația ei și faptul că are doi copii acasă, de crescut. Ei nu o au decât pe mama lor, Ana nu-i are decât pe ei pe lume.

O copilărie în care ai doar dragostea mamei

Cei doi frați - de 13 și 15 ani - nu-și doresc multe, au învățat în atâția ani să fie fericiți cu ce au, să nu se întrebe de Crăciun de ce nu au brad, de ce e frig în casă iarna, de ce uneori mănâncă cu lunile mămăligă cu ceapă, cartofi fierți sau... pâine goală. Atâtea „de ce?”-uri la care nu au găsit răspuns și care nici nu mai există atunci când mama îi ia în brațe și-i pupă pe fiecare în parte. În liniște.

Altădată, acum câțiva ani, nu era așa. Tatăl lor o bătea pe Ana sub privirile lor, ba când voia să îi și sperie, se tăia cu vreun ciob de față cu ei. Mai întâi se înfuria și scrâșnea din dinți, îi freca să se facă auzit, apoi își încleșta pumnii și începea să-o lovească din nou pe mama lor. Atunci când nu-și mai putea coordona mâinile și pumnii din cauza alcoolului, o călca în picioare la propriu și încerca să dea șuturi. După ce Ana nu a mai răbdat, au rămas doar ei trei - mamă și copii - , singuri pe lumea, în liniștea și sărăcia lor.

Fiica ei lipsește uneori de la școală pentru că nu are bani de autobuz

Povestea de față nu este o exagerare, nimic nu e hiperbolizat, amplificat, denaturat. E ca indicația aia de la începutul filmelor care anunță cinefilii că povestea are la bază întâmplări adevărate. În 2018, Ana Bukos locuiește cu cei doi copii într-un fost grajd, fără apă curentă și cu un fir de curent electric tras de la o vecină. Andreea și Antonio și-au făcut ani de-a rândul temele la lumina lumânării sau cât mai era lumină afară. Cu toate neajunsurile, Ana a avut mereu grijă de ei, le-a spălat și le spală hainele de mână, cărând zeci de găleți cu apă de la o fântână din sat. „Mi-am purtat copiii curați la școală întotdeauna. Ei nu au nicio vină, sunt alinarea mea. Copii mâncați de necazuri care nu cer nimic. Știți că au fost chiar premianți pe școală?!”, îmi explică Ana, cu inima bătându-i mai tare și, îm sfârșit, cu un zâmbet larg pe chip. Andreea face naveta zilnic la Cluj, se trezește la 5.00 dimineața. Învață la la Colegiul Tehnic „Ana Aslan” de pe Decebal. Cu ani în urma voia să fie învățătoare, azi nu știe cum să câștige un ban mai repede și să se angajeze undeva ca frizeriță. De multe ori, nu a avut bani de abonamentul săptămânal de autobuz care costă 87 de lei și atunci Ana i-a sunat diriginta și i-a explicat situația. În acele zile a rămas acasă și a sperat ca ajutorul social al mamei și alocația să vină mai repede.

„Doamna dirigintă, mi-e rușine să vă spun, nu am bani să o trimit pe Andreea la școală, nu am din ce să îi iau abonament!”, i-a explicat, printre lacrimi, Ana profesoarei. I-a fost oarecum să adauge că nici bani de pâine nu i-a mai rămas, dar până la urmă, nu era treaba dascălului. În satul Aiton, la magazin, o dubă cu pâine ajunge de două ori pe săptămână: lunea și vinerea. Nu o dată, Ana nu și-a mai permis să o cumpere la final de săptămână, așa că a făcut mămăligă.

„Luni întregi, mâncam și mâncăm mămăligă cu ceapă. Nu avem o coajă de pâine. «Mami, mi s-a urât cu mămăliga!», îmi spuneau copiii, dar ce era să fac?!”, povestește Ana.

Cu Toni e mai ușor, copilul e în clasa a VIII-a într-un sat vecin, la Tureni, dar un microbuz școlar vine în fiecare dimineață și-l ia de acasă. Ar vrea să ajungă judecător într-o zi și să-i ajute pe cei care au fost odată ca el; doar cu visurile în buzunar!

Concret, Ana Bukos ia lunar 350 de lei ajutor de șomaj, iar fiecare copil mai are câte 84 de lei alocație. La acești bani, se adaugă bursa Andreei, de 70 de lei pe lună. Concret, trei oameni trăiesc în anul 2018 cu 587 de lei, așadar cu 6.53 de lei pe zi, asta în lunile de 30 de zile.

Pe viitor, cei trei - mama și cei doi copii - nu-și doresc decât sănătate, să rămână împreună și să aibă o căsuță, cât de mică, dar a lor. Nu o dată, Ana a adormit îngrijorată și rugându-se să nu vine cineva să îi scoată afară din casa-grajd. Pământul pe care se află a fost licitat de primărie, un patron l-a obținut și de multe ori i-a spus femeii să plece...

Reportaj: Aura Stan

Foto: Cătălin Suciu