Un român este cel mai bătrân bărbat din lume! Cine este Dumitru Comănescu. Care sunt secretele longevității lui. „Am ascultat cum toată lumea cânta imnul, de Marea Unire” – FOTO

Părinții sunt iubitori, dar nu ca cei din prezent. Sunt ocupați tot timpul. Soții Comănescu au prăvălii în sat, dar şi la Ploieşti şi în zona Galaţi. Au gospodărie mare cu animale și sunt și crescători de albine. Uneori, sarcina lui Dumitru Comănescu în gospodărie este să își ajute mama să facă mămăligă.

„Cu părinţii am avut o relaţie foarte bună, dar specific vremurilor, şi ei erau ocupaţi cu munca. Aveau multe animale şi cultivau legume, aveau stupi, aveau şi alţi oameni care veneau să îi ajute şi de care tata trebuia să aibă grijă. Mama se ocupa de gospodărie şi eu o mai ajutam să facă mămăligă când eram mic. Ne-au crescut frumos şi ne-au învăţat să fim muncitori pentru a reuşi”, are să își mai amintească Dumitru Comănescu.

Ajunge la facultate în București și îl are profesor pe unul dintre cei mai mari matematicieni ai României! Durează puțin și schimbă macazul!

Cu influența bună pe care o are din partea părinților învățați, dar și cu mintea lui ageră, Dumitru Comănescu ajunge student în București. Stă la cămin și are grijă să obțină întotdeauna bursă de merit, pentru că viața e grea.

Îl are ca profesor pe unul dintre cei mai mari matematicieni ai tuturor timpurilor, Gheorghe Țițeica, dar, în scurt timp, schimbă macazul! Dumitru Comănescu nu poate pretinde că nu își aude chemarea, așa că lasă matematica, pentru agronomie.

„Provenim dintr-o familie de boieri. Chiar dacă părinţii mei se ocupau acum cu munci rurale, erau oameni cu o bază educaţională bună, care ne-au îndrumat pe toţi spre carte. Desigur, ne-au lăsat să alegem şi astfel, şi alţi fraţi şi eu am urmat o facultate. Din liceu îmi plăcea mult matematica, la care eram cel mai bun. Astfel am intrat la Facultatea de Matematică şi l-am avut profesor pe Gheorghe Ţiţeica.

Am locuit la cămin în Bucureşti, am avut întotdeauna bursă de merit şi note mari, pentru că viaţa era grea şi la oraş totul era scump. Mă mai ajutau părinţii să îmi trimită mâncare, în rest mă descurcam singur.

Am ales după un an Agronomia, cred că pentru faptul că eu am copilărit la ţară şi am fost mereu fascinat de lumea plantelor. Şi în asta mi-am găsit vocaţia”, mai are să povestească românul care a devenit cel mai bătrân bărbat din lume.

Iubirea este unul dintre secretele longevității lui. Unde și când își cunoaște soția

Nu durează mult până când Dumitru Comănescu o întâlnește pe femeia vieții lui, la Târgoviște, după ce termină facultatea, în 1933. Ea e medic pediatru, verişoară primară cu fizicianul Horia Hulubei.

„După facultate m-am mutat în Târgovişte şi acolo mi-am cunoscut soţia, medic pediatru, verişoară primară cu fizicianul Horia Hulubei. Da, aşa este, am construit alături de ea o familie unită zeci de ani. După moartea ei, în 1990, m-am mutat la Bucureşti, la fiica şi ginerele meu”, mai povestește, peste an, românul care a devenit cel mai bătrân bărbat din lume.

Dumitru Comănescu și soția lui au doi copii împreună, fată și băiat. Îi crește așa cum își amintește de la părinții săi.

„Mi-au plăcut întotdeauna mult cei mici, iar faţă de copiii mei am încercat mereu să fiu un exemplu, să îi îndrum şi pe ei să muncească, dar şi să ducă o viaţă cumpătată”, mai are să mărturisească el.

Peste ani, familia lui se mărește. Dumitru Comănescu ajunge să aibă trei nepoți și doi strănepoți. Are grijă să le dea și lor exemplul bun, de la părinții săi!

„Toţi sunt medici sau ingineri, iar strănepoata mea termină liceul Lazăr cu 10 pe linie. Cred că de la o vârstă ne luăm energia de la cei tineri. Mereu îmi place să petrec timp cu ei şi să povestim împreună, mă ajută mult​”, are să dezvăluie el.

Muncește timp de 70 de ani! Păstrează în amintire glasurile românilor cântând imnul, la Marea Unire

Nici vorbă de pensionare timpurie pentru Dumitru Comănescu. Sau de pierdere de timp! Românul care este acum cel mai bătrân bărbat din lume muncește timp de 70 de ani – acesta fiind un alt secret al longevității lui.

Dumitru Comănescu devine inginer agronom şi unul dintre cei mai valoroşi fitopatologi, fiind discipolul fondatorului Institutului de Cercetări Agronomice, Gheorghe Ionescu Siseşti.

Lucrează timp de 70 ani, iar în anul 2003 face ultima expertiză fitopatologică. La vârsta de 86 de ani participă la un concurs pentru experţi agricoli, unde se clasează pe locul cinci, prelungindu-şi activitatea. În plus, învață neîncetat!

„Am iubit munca pe care am făcut-o. Asta a fost esenţial, m-a ţinut cu mintea proaspătă mereu şi mi-a dat o preocupare. Am studiat şi am învăţat lucruri noi până la 95 de ani şi nu am simţit că fac vreun efort”, mai are să povestească el.

Trăiește în vremuri grele, dar are șansa să fie martor la un moment neprețuit din istoria României.

„În Primul Război Mondial aveam 6 ani la începere, nu îmi aduc aminte prea mult. Noi eram la ţară şi eram mai departe de marile fronturi. În 1918 însă, îmi aduc aminte de Marea Unire, când toţi oamenii au sărbătorit şi toată lumea cânta imnul.

În Al Doilea Război Mondial, eu fiind inginer agronom, am fost mobilizat pe loc, în spatele frontului pentru a contribui la pâinea ţării. Într-adevăr, am trăit cu toate acestea multe evenimente violente şi am fost martori la atât de multe pierderi umane încât acum apreciez altfel ceea ce avem”, are să își amintească el.

În timpul liber, citește cărți de poezii și ascultă romanțe, deoarece „îi plac mult lucrurile sensibile”. În rest își petrece timp cu familia și călătorește.

Nu se ferește, pe măsură ce trec anii, de tehnologia ce continuă să evolueze. Deși nu ajunge să folosească telefonul mobil, se obișnuiește să îl vadă la toți oamenii din jur.

„Am încercat mereu să ţin pasul cu schimbările şi să le înţeleg. Şi asta cred că a ajutat. Recunosc, nu am reuşit să deprind tehnica telefonului mobil, însă îl văd mereu la cei din jur şi m-am obişnuit cu ideea”, are să spună el.

Ce secrete ale longevității are Dumitru Comănescu, din punctul lui de vedere. Ce îi place să mănânce

Viața cumpătată, grija familiei și iubirea sunt secretele longevității pe care le enumeră Dumitru Comănescu, când se uită în urmă la anii ce au trecut.

„În primul rând cred că Dumnezeu, prin gena şi puterea pe care mi le-a dat. Dar sigur şi factorii de zi cu zi au fost foarte importanţi. Am avut o viaţă cumpătată, fără exagerări. Familia m-a ajutat enorm, fiica şi ginerele meu au avut grijă de mine în ultimii 30 de ani, iar în ultimii ani cei mai grei, soţia nepotului meu, care este nutriţionist m-a ajutat cu o dietă specială, care deasemenea a contribuit să îmi menţină vitalitatea. Şi, în general, toată energia pozitivă şi iubirea pe care am primit-o de la nepoţi şi strănepoţi”, are să spună el.

De altfel, cele mai frumoase amintiri ale lui sunt legate tot de familie, de „toate generațiile și sărbătorile” petrecute cu cei dragi.

O femeie, Luciana Stoica, din satul lui natal, dezvăluie, într-un alt interviu, și alte secrete ale longevității lui Dumitru Comănescu.

„Lapte și miere, dacă vrei să trăiești cât mine. Așa zicea (...) Eu cred că imunitate tot de aici a luat (…) Este în putere și cu mintea zdravănă”, spune Luciana Stoica, localnica din Provița de Jos.

Un alt bărbat din comună povestește că și aerul din satul natal al lui Dumitru Comănescu îi ajută pe cei în vârstă. În Provița de Jos mai sunt persoane care au ajuns la 91 ani și chiar 101 ani.

„La vremurile pe care acești oameni le-au prins ca și aer ca și condiții de viață, mi se pare ceva firesc. Nu e ceva ieșit din comun, dar nici ceva de zi cu zi. Este o zonă foarte bună la noi în sat, avem poluare zero. Nu avem nimic industrial în zonă care să polueze aerul”, spune bărbatul.

Acum, pe Dumitru Comănescu îl ajută şi dieta creată special pentru el. Pentru că mănâncă destul de puţin, familia are grijă să-i pregătească alimente consistente, bazate în special pe grăsimi nesaturate. Este mereu la curent cu noutăţile din viaţa socială şi politică şi deapănă cu drag amintiri alături de familie.

Dumitru Comănescu, cât pe ce să își încheie viața la 108 ani!

Românul care este în prezent cel mai bătrân bărbat din lume, la aproape 112 ani, era cât pe ce să își încheie viața la 108 ani.

„La 108 ani am avut un accident la ţară şi am făcut o fractură de şold. A fost un moment critic în viaţa mea, mai ales că niciun spital nu mă primea să mă opereze.

În final, cei de la Spitalul Foişor din Bucureşti au acceptat să mă aibă pacient şi cât am fost internat am fost «atracţia» locală, atât a doctorilor, cât şi a pacienţilor, toţi veneau să mă viziteze”, are să își aducă aminte Dumitru Comănescu, care acum trăiește în București.

Strănepoata lui Dumitru Comănescu, Sofia Alexandrescu, este cea care şi-a dat seama că el ar putea fi printre cei mai longevivi oameni de pe planetă. Tot ea a fost cea care le-a scris celor de la Cartea Recordurilor şi care a făcut ca numele străbunicului să apară pe această listă.

Dumitru Comănescu a devenit cel mai bătrân om din lume, joi, după decesul lui Bob Weighton, la 112 ani. Românul a fost recunoscut de Cartea Recordurilor ca fiind cel mai în vârstă om al Planetei.

Bob Weighton, din Alton, Hampshire, a murit, joi, în somn, în locuința sa, răpus de cancer. El devenit cel mai în vârstă bărbat în februarie, după decesul, la 112 ani, a lui Chitetsu Watanabe, din Japonia.

