Prețul cel bun, 5 noiembrie. Liviu Vârciu își amintește de perioada liceului, după ce a stat de vorbă cu o concurentă studentă

Una dintre concurentele de la Prețul cel bun, 5 noiembrie, i-a amintit lui Liviu Vârciu de perioada în care era elev. Acesta a explicat cum reușea el să copieze și spune că nu înțelege de ce elevii din zilele noastre, care fac școala online, nu se descurcă la acest lucru.

Concurenta de la Prețul cel bun, 5 noiembrie, care l-a făcut pe Liviu Vârciu să-și amintească de liceu

Liviu Vârciu și-a rememorat perioada învățământului, cu ajutorul unei concurente cre e studentă la Politehnică. Aceasta se bucura că au revenit la cursurile fizice, însă Liviu Vârciu a ținut să-i spună cum reușea el să copieze la teste.

„Cu ce te ocupi?”, o întreabă Liviu Vârciu.

„Sunt studentă”, spune ea. „Unde?”, întreabă Liviu Vârciu. „La Politehnică”, îi răspunde ea.

„Cum a mers?”, întreabă Liviu Vârciu. „Primul an bine. În al doilea a fost mai rău. Văd că apare fizicul și sper să rămânem fizic”, mai spune ea.

„Măi, cât de neinspirați să fiți să nu puteți copia acasă când se uită profesoara printr-o cameră. Noi copiam în bacnă, cu profesoara lângă noi”, spune Liviu Vârciu.

„Eu am fost norocoasă că am luat un examen că nu am copiat și l-am luat”, mai adaugă concurenta.

Tot ce trebuie să știi despre show-ul de pe Antena 1 Prețul cel bun

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu și Ramona Tibrin sunt cei patru co-prezentatori ce vor fi alături de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în quiz show-ul de la Antena 1.

Zeci de concurenți își testează sub ghidajul lor inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, încercă să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească.

În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

Publicul de acasă poate juca Prețul cel Bun pe aplicația Antena 1 ( Google Play > https://bit.ly/3yNufQp / App Store https://apple.co/3fxFC7p), unde se organizează frecvent sondaje și se lansează provocări cu premii. La fel ca în platoul emisiunii, utilizatorii aplicației sunt puși în situația de a estima prețuri pentru a primi abonamente Antena PLAY și alte surprize.