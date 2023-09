Quiz show-ul Prețul cel bun revine cu un nou sezon la Antena 1! Când va fi difuzată emisiunea și ce surprize aduce

Începând de astăzi, quiz show-ul Prețul cel bun continuă pe Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii. Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii se vor putea bucura de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

„Toamna aceasta, revenim cu un nou sezon al emisiunii Preţul cel bun, iar asta nu face decât să ne bucure. Ne-a fost dor de atmosfera frumoasă de pe platou, de echipa noastră dragă şi de oamenii care vin cu multă bucurie să ne ia toate premiile puse la bătaie! Primim multe mesaje pe conturile noastre, semn că cei de acasă trăiesc alături de noi emoţiile concurenţilor noştri. Şi de această dată, va conta inspiraţia în ceea ce priveşte Preţul cel bun şi nu vă spunem decât atât: aşteptaţi-vă şi de această dată la premii incredibile!”, dezvăluie Liviu şi Andrei, gazdele quiz-show-ului.

Alături de aceştia, dar şi de concurenţii care vor licita preţurile premiilor puse în joc, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă vor sta şi în aceast sezon Iuliana Luciu, Mathias, Silvia şi Irisha.

Și de data aceasta, zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile. De la automobile, aparatură electrocasnică, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig.

Prețul cel bun (The Price is Right) este o emisiune de divertisment, de tip concurs, în care participanții concurează pentru a câștiga premii în bani și produse, aproximând sau ghicind exact prețul unor produse prezentate. Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

Cel mai nou sezon Prețul cel bun va debuta la Antena 1 astăzi, urmând să fie difuzat de luni până vineri, de la 18:00. Castingul pentru un nou sezon se află deja în desfăşurare astfel că cei care vor să îşi testeze inspiraţia în aflarea preţului cel bun o pot face înscriindu-se pe casting.a1.ro.