Sorana Darclee pleacă tocmai în Madagascar pentru "Ultimul trib", cea mai tare emisiune a momentului! "Cu banii câștigați..."

Sorana este unul din membrii tribului vedetelor, din supershow-ul ”Ultimul trib”. Artista pleacă în scurt timp în Madagascar alături de Dorian Popa, Dima Trofim, Daniela Crudu, Ionuț Iftimoaie, Paula Chirilă și Sorin Brotnei.

Invitată la emisiunea "Prietenii de la 11", aceasta a dezvăluit mai multe detalii despre emisiunea ce urmează să înceapă în curând la Antena 1!

Sorana Darclée Mohamad mărturisește că s-a aruncat cu capul înainte în ”Ultimul Trib”, deși ea însăși este contrariată de condițiile în care vor trăi atât ea, cât și colegii săi de trib Dorian Popa, Dima Trofim, Daniela Crudu, Ionuț Iftimoaie, Paula Chirilă și Sorin Brotnei.

”E o luptă pentru mâncare, pentru confort, la un moment dat este o luptă pentru un loc în care să dormi, să nu te mănânce tigrii, să nu pleci acasă. Adică, după ce că ți-e teamă că te mănâncă tigrii și ți-e foame, te mai și lupți ca să rămâi acolo! E psihedelică treaba! Dar mie îmi plac genul acesta de provocări, plus că mă ajută să mă testez să știu cât de departe am ajuns dacă tot rup sala în două. Am o rezistență destul de bună pentru că am fost toată viața plecată de acasă, departe de ai mei, așa a fost toată copilăria, toată adolescența… Nu e ușor, e foarte greu, dar la un moment dat accepți și chestia asta! Te descoperi în niște situații limită, și atunci reacționezi în feluri în care în mod normal nu o faci. Abia când ajungi într-o situație limită în care îți vine să spargi orice în jur, atunci îți dai seama cât ai evoluat".

”Ultimul Trib”, noua provocare lansată de Antena 1 va trimite trei grupuri extrem de curajoase și de puternice într-o aventură într-un tărâm plin de pericole și de neprevăzut: Madagascar! Lor li se alătură, din postura de prezentator, actorul Octavian Strunilă!

Tribul sportivilor se va lupta cu tribul vedetelor și cu cel al oamenilor obișnuiți.

”Ultimul Trib” este un show adaptat după celebrul format ”Nomads”. Trei triburi - unul de vedete, unul de sportivi și unul compus din oameni de rând - vor fi trimise în Madagascar, unde vor fi supuse unei aventuri exotice, care le va pune la încercare atât abilitățile sociale, cât și cele fizice. În ciuda personalităților complet diferite ale membrilor, fiecare trib va trebui să își dovedească puterea de a rezista sub impactul șocului cultural, dar și sub presiunea eforturilor fizice.

În fiecare săptămână, aceștia se vor lupta pentru ”Teritoriu”, iar în timp ce tribul câștigător va fi cazat într-un resort de lux și va fi răsfățat zilnic, cel de pe locul doi va locui într-un sat alături de localnici, unde membrilor tribului le vor fi trasate sarcini zilnice în schimbul cărora vor primi o porție simplă de mâncare și nu neapărat un pat, ci mai degrabă un loc în care să doarmă. Acesta nu este însă nici pe departe cea mai grea situație în care se poate găsi un trib: cei care vor fi pe locul trei vor trăi întreaga săptămână într-un loc izolat, cu resurse minime. În plus, la finalul celor șapte zile de încercări grele, membrii triburilor vor fi nevoiți să se lupte și pentru a rămâne pe insulă.

Săptămână de săptămână triburile își vor măsura puterile în competiții spectaculoase și tensionate atât pentru ”Teritoriu”, cât și pentru ”Eliminare”, pentru ca în final doar opt membri să mai rămână în confruntarea pentru miza cea mare: premiul în valoare de 100.000 de euro. Nimeni nu va ajunge însă la acesta fără a suferi transformări, fără a-și dezvălui adevărata față și fără ca telespectatorii să afle cine este cu adevărat.

