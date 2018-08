Codin Maticiuc a dat lovitura! A făcut anunțul în direct, la TV: ”Vara asta...”

Codin Maticiuc are cu ce să se mândrească. Chiar dacă nu s-a relaxat prea mult vara asta, el e fericit și, mai ales, încântat de realizare.

În direct, la ”Prietenii de la 11”, el a mărturisit că în această vară a lucrat la un nou film regizat de Iura Luncașu - ”Faci sau taci”.

”Am lucrat foarte bine cu Iura. E al treilea film la care am lucrat împreună. Am un rol mai mare, am lucrat 12 zile . Ideea este că nu pot să vorbesc de rol, pentru că trebuie să vedeți filmul. O să fie lansat în toamna 2019. Joacă o mulțime de persoane cunoscute.”, a mai mărturisit el.

