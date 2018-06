Totul despre cel mai tânăr câştigător de "iUmor"! Cine este Andrei Cojocaru: "După ce am aflat că am luat marele premiu, mama mi-a făcut clătite. Suntem o familie modestă"

"M-am gândit că e o oportunitate să îmi bat joc de cineva şi să pot să iau şi bani. Mai scrisesem chestii până la iUmor. De prin clasa a VII-a am început. Anul ăsta dau BAC-ul, aşa că asta e o pauză de la învăţat", a povestit Andrei Cojocaru.

"Mama mi-a făcut clătite după ce a aflat că am câştigat marele premiu. Suntem o familie modestă, părinţii nu îmi pot oferi tot ce îmi doresc să am, aşa că e bine să ştiu că am câştigat nişte bani. Am multe de spus şi sper să mă audă cât mai mulţi oameni. Nu doresc să dezvălui ce voi face cu premiul", a mai spus câştigătorul "iUmor".