Provocarea destinului, 11 iulie 2023. Cine sunt și cum arată concurentele show-ului de dating. Femeile dau o nouă șansă iubirii

Nouă femei au venit la show-ul au venit la show-ul de dating Provocarea destinului, pregătite să dea o nouă șansă iubirii mature.

Fanii Antena 1 au făcut cunoștință cu cele nouă concurente ale show-ului Provocarea destinului.

Cine este Olivia de la Provocarea destinului

OLIVIA MICSA este din Timișoara și are 43 de ani. Concurenta show-ului Provocarea destinului are 1,65 înălțime și este nutriționist dietetician. Femeia a absolvit două facultăți. Olivia este pasionată de sport și are două fete adolescente. Femeia s-a despărțit de 10 ani de tatăl fetelor care au 14, respectiv 17 ani.

„Le-am spus fetițelor că vin la o emisiune unde pot găsi un tată pentru ele. Am fost foarte nefericită în cei 7 ani de căsnicie. Vorbea urât, mă critica. Înainte să ne despărțim m-a lovit. A fost gestul care m-a făcut să decid că locul meu nu mai est elângă el. A fost traumatizant”, a povestit Olivia.

Cine este Alana de la Provocarea destinului

ALINA (Alana) TEGA are 34 de ani, vine din Londra și este contabilă. Concurenta show-ului Provocarea destinului locuiește în capitala Marii Britanii de 8 ani. Alina a fost căsătorită în Londra și a divorțat iar motivul separării invocate de ea a fost că fostul soț avea schimbări bruște de comportament.

„A fost ideea tatălui meu să vin la această emisiune. Până la vârsta de 34 de ani tind să cred că am iubit de 4 ori. Tind să cred că fostul meu soț era bipolar. Trecea foarte ușor de la o stare bună la una ciudată. Am fost toxici unul pentru celălalt. Nici eu nu am fost cea mai bună versiune a mea. Divorțul este dureros. A trebuit să renunț la planuri și să devin o nouă versiune a mea. Sunt și religioasă”, a spus Alana.

Provocarea destinului, singurul dating show din România care își propune să dea o șansă gasirii iubirii mature

„Provocarea destinului” este singurul reality show din România dedicat poveștilor de dragoste care se pot înfiripa între protagoniști cu experiență de viață, gata să ia totul de la capăt, lăsând în urmă orice dezamăgire, relație nefastă sau ajunsă la sfârșit de drum. Aceasta este provocarea lansată în noua emisiune, prezentată de Dianna Rotaru.

Reality show-ul va aduce astfel în prim plan concurenți cu vârste cuprinse între 33 și 45 de ani, care vor avea la dispoziție doar 5 săptămâni pentru a duce la capăt provocarea destinului: să-și încerce încă o dată norocul de a-și găsi jumătatea – de data aceasta chiar printre cei aflați în ringul iubirii din emisiune. Tot acest joc al cunoașterii și formării de cupluri va avea, așadar, o dinamică mult mai intensă și cu atât mai savuroasă, timpul disponibil fiind foarte scurt.

Poveștile de viață ale concurenților, flirturile, perechile legate și dezlegate chiar sub ochii noștri, toate vor condimenta dating show-ul ce vine cu o abordare unică pe piața show-urilor matrimoniale: Provocarea destinului va trece toate aceste trăiri prin filtrul vârstei mature.

Cuplurile care vor intra în cursa pentru Finala acestei călătorii a iubirii la Antena 1 vor lupta, totodată, și pentru premii cât se poate de atractive: perechea de pe locul 3 va câștiga un sejur de șapte zile la mare, într-un resort de lux din România, îndrăgostiții de pe locul 2 vor pleca într-o croazieră de șapte zile pe Marea Mediterană, iar marele premiu este de 10.000 de euro.

În completarea imaginilor difuzate la TV, AntenaPLAY vine cu imagini exclusive difuzate pe două canale dedicate: Provocarea Destinului și Provocarea Destinului Plus.