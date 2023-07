Provocarea Destinului, 27 iulie 2023. Imagini surprinzătoare cu Adrian. Concurentul a fost filmat ținând un teanc de bani

În emisia live de Provocarea Destinului de pe 27 iulie 2023 au fost difuzate imagini cu Adrian, unde bărbatul apărea alături de teancuri de bani și mașini scumpe. Întrebat dacă așa arată viața lui, concurentul a răspuns afirmativ.

Dianna Rotaru a întrebat dacă banii aceia sunt adevărați și dacă îi aparțin:

„Sunt adevărați. Ai mei”, a răspuns Adrian.

„Atâta potențial financiar ai tu? Deci succes maxim!”, a comentat prezentatoarea.

„Da, am un pic. Nu vreau să comentez despre asta. Nu sunt miliardar, dar sunt ok financiar”, a răspuns Adrian.

Oana a comentat și ea imaginile, precizând că nu este interesată de situația financiară a potențialului partener.

„Eu am ce-mi trebuie. Sunt o femeie independentă și nu cred că partea financiară mă poate cuceri pe mine. Chiar dacă mi-am exprimat simpatia pentru el, asta nu înseamnă că o să umblu după el. Pentru mine nu contează starea financiară”, a spus Oana.

Cine este Adrian de la Provocarea Destinului

ADRIAN RACZ este din Jibou, județul Sălaj, are 34 de ani și o înălțime de 1,85. Concurentul de la show-ul de dating Provocarea Destinului este antrenor personal, este divorțat și are un copil de 7 ani.

„Am început să muncesc de la 16 ani. Apoi am plecat în țări străine. Am fost în Ungaria, Spania, Italia, Belgia, Dubai, Danemarca, Scoția. Am muncit și ca bucătar. Pot să zic că sunt un om realizat. Am 2 apartamente. Sunt ok financiar. Ce vreau e să-I găsesc jumătatea. Sunt divorțat de 6 ani. Am o fetiță de 7 ani. Cu fosta nevastă n-a mers relația. Făcea lucruri care nu-mi conveneau. Era foarte atașată de părinții ei. Femeia pentru mine trebuie să fie gospodină. Îmi plac femeile cu care ai e să vorbești”, a spus Adrian în filmulețul de prezentare.

Provocarea destinului, singurul dating show din România care își propune să dea o șansă gasirii iubirii mature

„Provocarea destinului” este singurul reality show din România dedicat poveștilor de dragoste care se pot înfiripa între protagoniști cu experiență de viață, gata să ia totul de la capăt, lăsând în urmă orice dezamăgire, relație nefastă sau ajunsă la sfârșit de drum. Aceasta este provocarea lansată în noua emisiune, prezentată de Dianna Rotaru.

Reality show-ul va aduce astfel în prim plan concurenți cu vârste cuprinse între 33 și 45 de ani, care vor avea la dispoziție doar 5 săptămâni pentru a duce la capăt provocarea destinului: să-și încerce încă o dată norocul de a-și găsi jumătatea – de data aceasta chiar printre cei aflați în ringul iubirii din emisiune. Tot acest joc al cunoașterii și formării de cupluri va avea, așadar, o dinamică mult mai intensă și cu atât mai savuroasă, timpul disponibil fiind foarte scurt.

Poveștile de viață ale concurenților, flirturile, perechile legate și dezlegate chiar sub ochii noștri, toate vor condimenta dating show-ul ce vine cu o abordare unică pe piața show-urilor matrimoniale: Provocarea destinului va trece toate aceste trăiri prin filtrul vârstei mature.

Cuplurile care vor intra în cursa pentru Finala acestei călătorii a iubirii la Antena 1 vor lupta, totodată, și pentru premii cât se poate de atractive: perechea de pe locul 3 va câștiga un sejur de șapte zile la mare, într-un resort de lux din România, îndrăgostiții de pe locul 2 vor pleca într-o croazieră de șapte zile pe Marea Mediterană, iar marele premiu este de 10.000 de euro.

În completarea imaginilor difuzate la TV, AntenaPLAY vine cu imagini exclusive difuzate pe două canale dedicate: Provocarea Destinului și Provocarea Destinului Plus.