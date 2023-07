Provocarea Destinului, 28 iulie 2023. Alana și Bote, discuție tensionată: „Recunoaște că ești gelos”

Alana și Bote au avut o discuție tensionată, după ce bărbatul a spus că i s-a părut că femeia l-a privit cu ochi dulci pe Marius. În emisia live de Provocarea Destinului de pe 28 iulie 2023 au fost difuzate imagini cu cei doi.

În emisia live de ieri de Provocarea Destinului, Bote a afirmat că a vorbit cu Marius, noul concurent, cu un glas mieros, de parcă l-ar plăcea pe bărbat. Nemulțumită de remarca lui Bote, Alana i-a reproșat acestuia că nu a venit să discute cu ea și-a expus părerea direct în live.

Bote: Alana, te cunosc

Alana: Nu mă cunoști deloc! Ești gelos! Ai devenit gelos și ai aruncat cu pietre în mine în live. Ce nu mi-a convenit mie am venit și ți-am zis, nu ți-am aruncat chestii în live. Ce fel de bărbat ești?

Bote: Ai vrut să stau reținut? Ai vorbit ca o pisicuță. dacă îți place de cineva, e alegerea ta!

Alana: M-ai dezamăgit foarte tare! M-ai făcut să par ieftină! Recunoaște că ești gelos și n-ai să mă pierzi

Fata a decis apoi să se mute din camera unde stătea cu Bote, iar Marius a sfătuit-o să nu ia decizii la nervi.

„Cred că el vrea mai mult să câștige decât să ne înțelegem. Sunt doar surprinsă de acțiunile lui. I-am zis că mă mut și a răspuns că se aștepta”, i-a spus Alana lui Alys.

Întrebați în ce stadiu sunt în prezent, Alana a spus că s-a mutat din cameră, iar Bote a precizat că sunt într-o pauză.

„Deocamdată suntem într-o pauză, așa. Eu aș vrea să-i cer scuze că un pic am explodat și am ieșit din starea mea de pace. Alana e o femeie verticală și nu cred că marius are o legătură cu mutarea ei”, a spus Bote.

„Oricum voiam să mă mut, că nu vreau să creez o rutină”, a spus Alana.

Provocarea destinului, singurul dating show din România care își propune să dea o șansă gasirii iubirii mature

„Provocarea destinului” este singurul reality show din România dedicat poveștilor de dragoste care se pot înfiripa între protagoniști cu experiență de viață, gata să ia totul de la capăt, lăsând în urmă orice dezamăgire, relație nefastă sau ajunsă la sfârșit de drum. Aceasta este provocarea lansată în noua emisiune, prezentată de Dianna Rotaru.

Reality show-ul va aduce astfel în prim plan concurenți cu vârste cuprinse între 33 și 45 de ani, care vor avea la dispoziție doar 5 săptămâni pentru a duce la capăt provocarea destinului: să-și încerce încă o dată norocul de a-și găsi jumătatea – de data aceasta chiar printre cei aflați în ringul iubirii din emisiune. Tot acest joc al cunoașterii și formării de cupluri va avea, așadar, o dinamică mult mai intensă și cu atât mai savuroasă, timpul disponibil fiind foarte scurt.

Poveștile de viață ale concurenților, flirturile, perechile legate și dezlegate chiar sub ochii noștri, toate vor condimenta dating show-ul ce vine cu o abordare unică pe piața show-urilor matrimoniale: Provocarea destinului va trece toate aceste trăiri prin filtrul vârstei mature.

Cuplurile care vor intra în cursa pentru Finala acestei călătorii a iubirii la Antena 1 vor lupta, totodată, și pentru premii cât se poate de atractive: perechea de pe locul 3 va câștiga un sejur de șapte zile la mare, într-un resort de lux din România, îndrăgostiții de pe locul 2 vor pleca într-o croazieră de șapte zile pe Marea Mediterană, iar marele premiu este de 10.000 de euro.

În completarea imaginilor difuzate la TV, AntenaPLAY vine cu imagini exclusive difuzate pe două canale dedicate: Provocarea Destinului și Provocarea Destinului Plus.