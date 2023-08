Provocarea Destinului, 7 august 2023. Ciprian, între Tina și Iza: „Mare încurcătură!”. Ce a făcut bărbatul

Ciprian și Tina au avut o situație incertă, după ce în ediția-eveniment de vineri de la Provocarea Destinului femeia a spus că nu formează un cuplu cu Ciprian, în timp ce bărbatul a spus că formează.

Ciprian și Tina au încercat să lămurească situația: „Dar tu simți că vrei să faci cuplu cu mine? Simți că o să primești ceva de la mine?”, a întrebat Tina.

„Nu. Chiar mă gândeam, măcar să-mi spui să nu te pun într-o situație”, a spus Ciprian.

„Eu am zis nu. Tu ai zis da. Oricum publicul vede că unul vrea și unul nu. Oricum mă mai gândesc”, a spus Tina.

Citește și: Provocarea Destinului, 7 august 2023. Bote și Alys s-au sărutat pasional: „M-am trezit cu ea în pat”

Ciprian, deranjat pentru că Tina nu a vrut să doarmă cu el

Ciprian a invitat-o pe Tina să doarmă cu el și pentru că s-a lovit de un refuz, bărbatul a mers să-i povestească asta Izei.

Iza i-a sugerat lui Ciprian că ea mai are inimioare de oferit, evidențiind faptul că Tina nu i-a oferit nicio inimioară, deși el i-a dat ei.

„Iza... Ieșim la ceva? Ești drăguță”, a spus bărbatul, însă femeia se pare că doar i-a arătat cutia de inimi, fără să vrea cu adevărat să-i ofere una.

„Gata? Nu mai faci cuplu? Tu ai insistat la Tina, nu la mine”, a spus Iza.

„Față de Tina am simțit de multe ori atracție fizică, dar de multe alte ori am simțit respingere. Am simțit și eu nevoia de un umăr cu care să discut, iar cu Iza m-am apropiat. E o persoană care te poate înțelege”, a explicat Ciprian apropierea de Iza.

„Noi știm că tu o placi și pe Iza și dacă ea îți dă undă verde tu pe mine nu mă mai auzi”, a spus Tina.

„Mare încurcătură!” a exclamat Dianna Rotaru după ce a văzut imaginile.

„Sunt oripilată! Susțin în continuare că e foarte viclean. La 45 de ani Ciprian e influențat de Adrian”, a spus Tina, după ce Adrian i-a zis lui Ciprian că se vede că femeia nu-l place.

„Tot ce am făcut e că m-ai refuzat de mai multe ori și că nu am găsit în tine o persoană care poate să mă susțină pe termen lung”, a spus Ciprian.

„Eu cred că nici el, dar nici ea nu sunt hotărți!”, a spus Iza.

Provocarea destinului, singurul dating show din România care își propune să dea o șansă gasirii iubirii mature

„Provocarea destinului” este singurul reality show din România dedicat poveștilor de dragoste care se pot înfiripa între protagoniști cu experiență de viață, gata să ia totul de la capăt, lăsând în urmă orice dezamăgire, relație nefastă sau ajunsă la sfârșit de drum. Aceasta este provocarea lansată în noua emisiune, prezentată de Dianna Rotaru.

Reality show-ul va aduce astfel în prim plan concurenți cu vârste cuprinse între 33 și 45 de ani, care vor avea la dispoziție doar 5 săptămâni pentru a duce la capăt provocarea destinului: să-și încerce încă o dată norocul de a-și găsi jumătatea – de data aceasta chiar printre cei aflați în ringul iubirii din emisiune. Tot acest joc al cunoașterii și formării de cupluri va avea, așadar, o dinamică mult mai intensă și cu atât mai savuroasă, timpul disponibil fiind foarte scurt.

Citește și: Provocarea destinului, 18 iulie 2023. Lili, deranjată că Alex și Alys s-au pupat pe terasă. Schimb de replici între cei trei

Poveștile de viață ale concurenților, flirturile, perechile legate și dezlegate chiar sub ochii noștri, toate vor condimenta dating show-ul ce vine cu o abordare unică pe piața show-urilor matrimoniale: Provocarea destinului va trece toate aceste trăiri prin filtrul vârstei mature.

Cuplurile care vor intra în cursa pentru Finala acestei călătorii a iubirii la Antena 1 vor lupta, totodată, și pentru premii cât se poate de atractive: perechea de pe locul 3 va câștiga un sejur de șapte zile la mare, într-un resort de lux din România, îndrăgostiții de pe locul 2 vor pleca într-o croazieră de șapte zile pe Marea Mediterană, iar marele premiu este de 10.000 de euro.

În completarea imaginilor difuzate la TV, AntenaPLAY vine cu imagini exclusive difuzate pe două canale dedicate: Provocarea Destinului și Provocarea Destinului Plus.