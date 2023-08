Provocarea Destinului, 9 august 2023. Oana a izbucnit în lacrimi în live, după difuzarea unor imagini cu ea și Adrian

În emisia live de Provocarea Destinului de pe 9 august 2023, Oana a izbucnit în lacrimi, după difuzarea imaginilor în care Adrian vorbea despre posibilitatea despărțirii.

Adrian a luat-o la o discuție pe Oana, curios de ce iubita lui are o stare proastă și nu i-a mai adus cafeaua la pat. Bărbatul a adus în discuție subiectul despărțirii, fapt care a întristat-o pe femeie.

„Sunt chestii care nu-mi convin. Eu încerc să fac relația cât mai ok și tu îmi spui că eu sunt distant”, a spus Adrian, întrebând-o dacă vrea să o lase în pace două zile, iar Oana a mărturisit că nu se aștepta să-I spună așa ceva.

Oana a izbucnit în lacrimi în live, după difuzarea unor imagini în care Adrian vorbea despre despărțire. Care a fost, de fapt, motivul supărării: „N-am nimic de ascuns”

Adrian i-a spus Oanei că o vrea zâmbitoare și că își dorește să fie ai apropiată de el. În emisia live de Provocarea Destinului de pe 9 august 2023 Oana a mărturisit că starea proastă i-a fost cauzată de dorul de părinți.

„N-am nimic de ascuns. Doar că nu am avut o zi bună ieri și cred că e normal. Motivul e că eu cu părinții și prietenii am o legătură foarte strânsă. Îmi este foarte dor de ai mei.

„Eu am încercat să fac să fie bine. Să zâmbească. Când văd că femeia nu are sentimentele alea față de mine… Ori are ceva din trecut, ori că îi e dor de părinții ei, dar ea mi-a zis că atunci când ieșim de aici are multe să-mi zică. Eu doar am vrut să te văd fericită”, a spus Adrian, precizând că el și Oana încă formează un cuplu și că discuțiile despre despărțire sunt doar o caracteristică a lui.

Provocarea destinului, singurul dating show din România care își propune să dea o șansă gasirii iubirii mature

„Provocarea destinului” este singurul reality show din România dedicat poveștilor de dragoste care se pot înfiripa între protagoniști cu experiență de viață, gata să ia totul de la capăt, lăsând în urmă orice dezamăgire, relație nefastă sau ajunsă la sfârșit de drum. Aceasta este provocarea lansată în noua emisiune, prezentată de Dianna Rotaru.

Reality show-ul va aduce astfel în prim plan concurenți cu vârste cuprinse între 33 și 45 de ani, care vor avea la dispoziție doar 5 săptămâni pentru a duce la capăt provocarea destinului: să-și încerce încă o dată norocul de a-și găsi jumătatea – de data aceasta chiar printre cei aflați în ringul iubirii din emisiune. Tot acest joc al cunoașterii și formării de cupluri va avea, așadar, o dinamică mult mai intensă și cu atât mai savuroasă, timpul disponibil fiind foarte scurt.

Poveștile de viață ale concurenților, flirturile, perechile legate și dezlegate chiar sub ochii noștri, toate vor condimenta dating show-ul ce vine cu o abordare unică pe piața show-urilor matrimoniale: Provocarea destinului va trece toate aceste trăiri prin filtrul vârstei mature.

Cuplurile care vor intra în cursa pentru Finala acestei călătorii a iubirii la Antena 1 vor lupta, totodată, și pentru premii cât se poate de atractive: perechea de pe locul 3 va câștiga un sejur de șapte zile la mare, într-un resort de lux din România, îndrăgostiții de pe locul 2 vor pleca într-o croazieră de șapte zile pe Marea Mediterană, iar marele premiu este de 10.000 de euro.

În completarea imaginilor difuzate la TV, AntenaPLAY vine cu imagini exclusive difuzate pe două canale dedicate: Provocarea Destinului și Provocarea Destinului Plus.