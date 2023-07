Provocarea destinului și Provocarea Destinului Plus, două canale exclusive noi, disponibile în AntenaPLAY din 11 iulie

Luna iulie le aduce abonaților AntenaPLAY nu doar seriale, filme și competiții sportive noi, ci și două canale exclusive. Provocarea Destinului și Provocarea Destinului Plus le vor arăta telespectatorilor celui mai nou show de dating difuzat pe Antena 1 imagini necenzurate din casa concurenților.

"Provocarea destinului este singurul reality show din România dedicat poveștilor de dragoste care se pot înfiripa între protagoniști cu experiență de viață, gata să ia totul de la capăt, lăsând în urmă orice dezamăgire, relație nefastă sau ajunsă la sfârșit de drum. Aceasta este provocarea lansată în noua emisiune, care va fi prezentată de Dianna Rotaru, din 11 iulie, la Antena 1.

În completarea imaginilor difuzate la TV, AntenaPLAY vine cu imagini exclusive difuzate pe două canale dedicate: Provocarea Destinului și Provocarea Destinului Plus.

În prim plan, atât la televizor, cât și în platforma AntenaPLAY, concurenții cu vârste cuprinse între 33 și 45 de ani vor avea la dispoziție doar 5 săptămâni pentru a duce la capăt provocarea destinului: să-și încerce încă o dată norocul de a-și găsi jumătatea – de data aceasta chiar printre cei aflați în emisiune.

Provocarea Destinului și Provocarea Destinului Plus, două canale noi disponibile în AntenaPLAY din luna iulie

Tot acest joc al cunoașterii și formării de cupluri va avea, așadar, o dinamică intensă și savuroasă, timpul disponibil fiind foarte scurt.

Poveștile de viață ale concurenților, flirturile, perechile legate și dezlegate chiar sub ochii noștri, toate vor condimenta dating show-ul ce vine cu o abordare unică pe piața show-urilor matrimoniale: Provocarea destinului va trece toate aceste trăiri prin filtrul vârstei mature.

La fiecare pas, abonații AntenaPLAY vor putea urmări cum iau nașteri sau se sting poveștile din casa Provocarea Destinului, live și exclusiv, în cele două canale dedicate.

Cuplurile care vor intra în cursa pentru Finala acestei călătorii a iubirii la Antena 1 vor lupta, totodată, și pentru premii cât se poate de atractive: un sejur de șapte zile la mare, într-un resort de lux din România, o croazieră de șapte zile pe Marea Mediterană și marele premiu - 10.000 de euro.

Cine sunt concurenții care își vor asuma Provocarea destinului și ce povești de iubire se vor lega în cadrul emisiunii telespectatorii vor afla din 11 iulie, la Antena 1, show-ul urmând a fi difuzat de luni până vineri, de la 14:00 la 17:00.

Canalele exclusive Provocarea Destinului și Provocarea Destinului Plus vor fi disponibile tot începând cu 11 iulie.

Noutățile lunii iulie în AntenaPLAY

A început sezonul vacantelor, iar luna iulie aduce nu doar concedii, ci o serie de produse fresh în AntenaPLAY: seriale, filme și competiții sportive de top. Așadar, o dată cu bagajele pentru concediu, nu uita să îți pregătești și abonamentul AntenaPLAY.

Vara începe cu noul sezon Insula Iubirii, iar în AntenaPLAY, pe lângă episoadele integrale, mai poți urmări o mulțime de imagini care nu sunt difuzate la TV. La Insula Iubirii Extra vezi integral dezvăluirile inedite ale concurenților din timpul ceremoniei focului. Insula Iubirii PLUS aduce mai multe momente pe care concurenții le trăiesc alături de ispite. Intră în casa fetelor și a băieților și vezi imagini nedifuzate la TV.

Pentru iubitorii de seriale k-drama, o nouă producție coreeană intră în luna iulie în AntenaPLAY: A Piece of Your Mind. Serialul este produs în anul 2020, are 12 episoade a cate 60 de minute fiecare și în fiecare duminică, începând cu 2 iulie, e difuzat un nou episod.

Drama aduce în prim-plan o poveste a zilelelor noastre între Ha Won (Jung Hae In), programator AI (inteligență artificială), fondatorul companiei A&H și Han Seo Woo (Chae Soo Bin), inginer de sunet la un studio de muzică clasică. Între cei doi se înfiripă o idilă din care nu vor lipsi clipele emoționante și momentele amuzante.

Pentru că AntenaPLAY împlinește 10 ani anul acesta, surprizele se vor tine lanț în următoarea perioadă. Vom începe cu un sezon cu totul special al emisiunii Roata Vedetelor, producția originală AntenaPLAY.

Beatrice merge "acasă" la vedetele tale favorite, chiar în studiourile unde filmează emisiunile pe care le găzduiesc. Vei avea ocazia să vezi cum răspund provocărilor roții Răzvan și Dani, Ramona și Florin Ristei, Pepe și Alina Pușcaș, Andrei Ștefănescu, Criss Ciobanașu, Simona Gherghe, Radu Vâlcan și Andreea Țopan.

Filmele lunii iulie sunt pentru toate gusturile: comedie, romance și acțiune. Cele două comedii românești mult așteptate de abonații AntenaPLAY, Nunți, botezuri și înmormântări și Pup-o, mă 3, au avut lansarea la începutul lunii. Pentru iubitorii filmelor de acțiune intră în platformă The take down și Bordercross. Romanticii se vor bucura de My sweet holiday și The ultimate life.

Pentru fanii Mireasa anunțăm și emisiunea Mireasa: Confesiuni, o producție originală AntenaPLAY. Poți urmări interviuri cu foști concurenți și afla cum s-a schimbat viața lor în urma participării la show-ul matrimonial.

În iulie, trăiește LIVE-ul în AntenaPLAY. Competiții sportive de top

David Popovici e pregătit să scrie istorie exclusiv în AntenaPLAY, la Campionatele Mondiale de Înot, ce se vor desfăşura în perioada 23-30 iulie, în Japonia, la Fukuoka. Românul de 18 ani este vedeta incontestabilă a competiţiei. Toate cursele la care vă lua parte David Popovici la Campionatele Mondiale de Înot de la Fukuoka vor fi live exclusiv în AntenaPLAY.

Nu doar David va face spectacol în AntenaPLAY, în luna iulie. Sportul va fi reprezentat în platforma AntenaPLAY şi de patru gale de fight de mare interes. Gala PFL de la Berlin (8 iulie), Combate Global 11 (9 iulie), Combate Global 12 (17 iulie) şi Hexagone MMA 10 (29 iulie) sunt cele patru evenimente de fight pe care nu trebuie să le ratezi.