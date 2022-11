Râzi cu ROast De ziua noastră, 29 noiembrie 2022. Mirela Vaida, moment despre mutarea la Antena Stars: ”Mirela valea”

”Dragilor, eu mă bucur foarte mult să fiu aici, alături de voi, dar vă zic sincer că nu știu ce caut aici. Vorbesc la modul foarte pe bune, le-am zis-o și lor: ”Dar ce caut eu aici?!”. Să am două variante, emisiunea asta ori se dă pe Antena Stars ori, Vârciule, ai refuzat tu textul ăsta, este? Deci fii atent, am o problemă. Eu știu că tu nu ai o problemă, pentru că trebuia să citești tu textul ăsta, să zici nasoale de oameni. Din asta te hrănești, dar toți prietenii tăi mi-au zis că ai o problemă cu cititul. Ideea e următoarea, bă, e foarte mișto la Antena 1. Vă zic asta pentru că am fost și eu odată aici. Am fost odată aici și nu știu ce s-a întâmplat.”, a început Mirela Vaida momentul de la Râzi cu ROast De ziua noastră.

Mirela Vaida, moment despre mutarea la Antena Stars: ”Mirela valea” la Râzi cu ROast De ziua noastră

Prezentatoarea Acces Direct a continuat: ”La un moment dat, m-au chemat ăștia să fiu concurentă la Dancing on Ice, mi-au dat o pereche de patine, ceva. Nici nu sunt foarte mare patinatoare. Mi-a făcut cineva vânt din spate, nu am avut timp să văd cine, băi, am alunecat, nu am știu să pun frână. Am alunecat și m-am dus direct pe Antena Stars. Ideea e că nici nu m-a mai ridicat nimeni de acolo, deci acolo am rămas. Am anul, am deja anul. De aia le-am zis ce caut eu aici. Dar problema este așa: măcar la Antena Stars, mulțumesc lui Dumnezeu, nu se aruncă cu cărămizi. Mai am încă un avantaj pe Antena Stars, nu îl aveam pe Antena 1.

Am un coprezentator, culmea îl cheamă tot Velea, Adrian Velea, pentru că pe vremuri am fost coprezentator la aceeași emisiune Alex Velea. Au început să facă ei ceva gen telefonul fără fir, că nu știu cum le-a ieșit. Mai întâi au zis că ”prezintă Mirela Vaida cu Adrian Velea”, după care au zis ”prezintă Mirela cu Velea”, după care Mirela-Velea, după Mirela valea. Și aia a fost, frate”, a spus Mirela Vaida pe scena Râzi cu ROast De ziua noastră, pe 29 noiembrie 2022, când Antena 1 a împlinit 29 de ani.

Mirela Vaida a continuat: ”Faza e că auzi, măcar sunt mai fericită. Îți pare rău că pleci când vine unul mai bun în locul tău. Băi, deci știți pe cine au pus în locul meu?! Au pus Prețul cel bun, băi. Nu ai cum. Partea bună e că ei totuși au încercat să-l facă pe Liviu să pară intelectual. Dacă vă uitați, pare. Bine, ei au încercat săracii. Încearcă zi de zi, de cinci ori pe săptămână, aia e... I-au pus ochelari, dar Vârciule... știi că sunt prietena ta, îmi permit să zic sincer, ca să știm cum stăm. Băi, și cu ochelarii ăia, tu prea curând nu ai să vezi emisiuni în prime time.”

”Vi le las vouă pe toate. Știi ce îmi pare rău, am căutat o cărămidă vreo două ore jumate aici, știam sigur că vii. Nu am găsit, au luat toate cărămizile”, i-a replicat Liviu Vârciu.

Ce vedete participă la Râzi cu ROast De ziua noastră pe 29 noiembrie 2022

