România are Roast sezonul 1, episodul 4 din 1 iunie 2022. Loredana și Dan Ciotoi, duet de excepție. Șlagărele au răsunat în platou

Loredana s-a pregătit din nou, până în cele mai mici detalii și pentru ediția din această seară. Artista a surprins cu duetele sale, alături de trupa Agurida și invitații săi, iar momentul cu Dan Ciotoi i-a ridicat pe toți la dans.

România are Roast sezonul 1, episodul 4 din 1 iunie 2022. Lordana și Dan Ciotoi, show total în platoul emisiunii. Slăgărele celebre ale anilor '80 i-au ridicat pe toți la dans

În această seară, pe scena România are Roast a urcat și legenda anilor '80, Dan Ciotoi, solistul trupei Generic. El și Loredana au interpretat celebrele slagăre „Banii n-aduc fericirea”, „S-a rupt lanțul de iubire”, și „Prințișorul meu”, într-o manieră nouă, spre bucuria tuturor celor din platou.

Ca de fiecare dată, muzica i-a unit pe cei din echipele adverse, care au cântat și au dansat împreună pe ritmuri celebre.

La final, Loredana a dezvăluit cât de mult înseamnă pentru ea să cânte alături de Dan Ciotoi și ce impact a avut muzica trupei Generic asupra ei.

„Pentru mine, e un moment extraordinar să-l am lângă mine pe Dan Ciotoi și muzica lui minunată, care mi-a însoțit adolescența. Eram la Tulcea când am auzit prima dată „Prințișorul meu” și am rămas mască pentru că era un stil nou pe vreme aia și se pare că a rămas la fel de proaspăt și de iubit și acum, în 2022”, a mărturisit acesta.

Citește și: România are Roast sezonul 1, episodul 3 din 25 mai 2022. Cosmin Natanticu, roast sângeros din Transilvania. Dracula ar fi gelos

Loredana, ținuta cinematografică de la România are Roast sezonul 1, episodul 4 din 1 iunie 2022

Nu putem trece cu vederea nici ținuta Loredanei, care a captat toate privirele. Ea ne-a obișnuit deja cu ținutele sale spectaculoase, dar trebuie să recunoaștem, că de data aceasta, s-a întrecut pe sine cu ținuta cinematografică, ce pe mulți i-a trimis cu gândul la celebrul personaj Jessica Rabbit.

Pentru cel de-al doilea moment muzical al serii, ea a îmbrăcat o rochie strălucitoare, de culoare albstrului marin, asortată perfect cu noul ei look. Părul roșu ca focul și accesoriul de pe cap au completat perfect întreaga ținută, care i-a pus în evidență trupul foarte bine lucrat.

Despre România are Rost, sezonul 1, show disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cele mai cunoscute nume ale stand up-ului românesc, Micutzu, Cosmin Natanticu, Maria Popovici, Mincu, Cristi Popesco, Dan Frînculescu, Cătălin Bordea, Teodora Nedelcu, Radu Bucălae, Nelu Cortea și Teo Ioniță își unesc forțele în cea mai nouă emisiune de la Antena 1, România are Roast.

Membri echipelor Pârșii circumspecți și Marmotele vesele se luptă pentru a cuceri regiunile României în cea mai aprigă competiție de roast și pentru premiul de 10.000 de Lei al fiecărei ediții. România are Roast este moderată de Micutzu, iar muzica ce unește toate regiunile este asigurată de Loredana și invitații ei.

Andrei Ungureanu și Rikito Watanabe sunt trimișii lui Micutzu în călătoria celor două echipe prin țară, Andrei Ungureanu însoțind echipa Pârșilor circumspecți și Rikito Watanabe fiind alături de Marmotele vesele.

Telespectatorii sunt invitați să urmărească România are Roast, singura emisiune de roast din țară, în fiecare miercuri, de la 20.30, la Antena 1.

Show-ul integral necenzurat e disponibil pe AntenaPLAY, astfel încât experiența România are Roast să fie completă și distracția garantată pentru fanii emisiunii.