România are Roast sezonul 1, episodul 4, din 1 iunie 2022. Coana Mița a stârnit hohote de râs. Ce a spus despre moldoveni

În cel de-al patrulea episod de la România are Roast - sezonul 1 din 1 iunie 2022, Coana Mița, care făcea furori cu glumele ei la Poftiți pe la Noi, a venit în platoul emisiunii și a stârnit hohote de râs. Ce a putut să spună despre moldoveni și cum au reacționat cei prezenți. Micutzu a întrebat-o pe Coana Mița, prezentă în platoul România are Roast, ce părere are despre acest lucru. „Brașovul e cel mai frumos oraș și moldovenii sunt și ei oameni”, a fost răspunsul plin de umor care i-a făcut pe toți cei prezenți să izbucnească în râs. „Nu sunt cercetări în domeniu. N-a fost stabilit încă”, a intervenit și Cătălin Bordea, spre amuzamentul tuturor.

Miercuri, 01.06.2022, 16:26