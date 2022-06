România are Roast sezonul 1, episodul 6, din 15 iunie 2022. Micutzu i-a cedat locul de prezentator lui Teo Ioniță

În cel de-al șaselea episod de la România are Roast - sezonul 1 din 15 iunie 2022, rămas în pană de idei, Micutzu a hotărât să îi cedeze locul de prezentator lui Teo Ioniță. Cel mai tânăr comediant din platoul România are Rost a urcat pe scenă și ce a urmat a a stârnit hohote de râs. „Ia vino puștiu și prezintă tu”, a fost răspunsul lui. Teo Ioniță a acceptat provocarea și a urcat pe scenă pentru a prezenta momentul Pârșilor circumspecți, sub atenta îndrumare a gazdei show-ului.

Miercuri, 15.06.2022, 17:14