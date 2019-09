Damian Drăghici debutează în actorie, în serialul „Sacrificiul”! „Propunerea de a mă alătura echipei a venit imediat după cel mai mare miracol din viața mea”

Damian Drăghici își face debutul în actorie, în serialul „Sacrificiul”, ce va avea marea premieră pe 11 și 12 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1. Artistul a oferit detalii inedite din culisele producției și a povestit că i s-a propus să se alăture echipei imediat după ce s-a petrecut cel mai mare miracol din viața lui.

Artistul Damian Drăghici, care semnează o parte din coloana sonoră a serialului „Sacrificiul”, provine dintr-o familie de muzicieni, cu o tradiţie de peste şapte generaţii. A început să facă muzică de la vârsta de trei ani. Primul instrument pentru el a fost pianul, au urmat bateria, acordeonul, ţambalul şi contrabasul și apoi naiul.

Pentru că muzica a fost dintotdeauna parte din el, a studiat-o la universităţi de prestigiu din Grecia şi din Statele Unite ale Americii.

Cu talentul lui, Damian Drăghici umple săli de spectacole din România şi din afară. Reggae, muzică lăutărească, jazz şi dubstep sunt stiluri pe care el le aduce împreună, pe aceeaşi scenă. În două decenii, a scos 20 de albume solo şi a colaborat cu artişti de renume mondial precum Joe Cocker, James Brown și Cindi Lauper.

Colaborări a avut şi cu artiştii români, precum Delia, Feli, Ştefan Bănică sau Nicole Cherry.

Dezvăluirile lui Damian Drăghici din culisele serialului „Sacrificiul”

Damian Drăghici a povestit, vineri, la „Observator”, că pentru el este prima dată când este implicat într-un asemenea proiect.

„Este prima oară pentru mine când am un rol, nu am mai jucat până acum, dar îmi face plăcere și mă simt onorat. Cred că serialul va avea mare succes și tot ce vă pot spune despre Rapha, personajul meu, este că se aseamănă puțin cu Damian din viața de zi cu zi", a declarat artistul.

„Am fost actor în propria mea viață. Am avut oportunitatea să fac asta de câteva ori, dar am fost de cele mai multe ori concentrat foarte mult pe muzică. Eram în State. Și odată în România, la un scurtmetraj cu Cristi Mungiu și Monica Bârlădeanu în echipă. Mi-a plăcut acum experiența, dar a fost scurtă. În serial acum e mult mai… E prezența săptămânală și trebuie să interacționezi cu mai multe persoane”, a mai spus el.

Damian Drăghici a povestit și conjunctura inedită în care a primit propunerea de a colabora pentru serialul „Sacrificiul”. S-a întâmplat imediat după un miracol petrecut în viața lui.

„Iubita mea tocmai născuse și am primit un telefon de la Bubu Cernea, care mi-a spus că mă caută Ruxandra Ion. N-am știut pentru ce. M-am văzut cu ea la o cafea și mi-a spus că vrea să compun muzica pentru serial. Am acceptat, cu mare drag. A trecut o perioadă, iar apoi mi-a dat telefon exact când era începutul serialului și m-a întrebat dacă n-aș vrea să vin să le povestesc despre etnia romă. După vreo trei ore în care le-am povestit, mi-a spus că ar fi o idee bună să și joc în serial. Și am devenit Rapha”, a spus Damian Drăghici.

Artistul a mai dezvăluit că are o relație foarte strânsă cu Mihai Gruia Sandu, care îi este frate în serial, acesta fiind una dintre puținele persoane cu care el a avut vreodată o „chimie” atât de special.

„Cu Mihai Gruia Sandu am o relație foarte strânsă. Avem subiecte comune. N-am înmtâlnit multe persoane cu care să am așa o chimie”, a spus el.

Artistul a vorbit și despre personajul pe care îl interpretează în serialul „Sacrificiul”, care ar fi inspirat din povestea vieții lui.

„Rapha este un tip care a avut o carieră de succes în State. A fost și europarlamentar și este fratele lui Leo, care vine dintr-o lume puțin mai diferită. Are studii superioare și vine cu amprenta lui în familie. De fiecare dată când apare el în familie, toată lumea se comport mai bine”, a mai spus el.

„Echipa este extraordinară. Toți sunt super. Și energia la filmări este foarte faină. Se râde mult. Aș putea să spun că este chiar ca într-o familie. La început am avut un blocaj, dar m-au primit ei atât de bine în familie încât m-au făcut să mă deschid”, a adăugat artistul.

Damian Drăghici a povestit și că în această perioadă a vieții lui schimbă scutece și că fiul lui este „cel mai mare miracol” care i s-a întâmplat vreodată.

„Numele lui este Andrei - numele nostru de sfânt, și Ieșua, care înseamnă cel care a venit să salveze, să facă bine. Altceva mai important nu am avut vreodată în viața mea”, a mai spus artistul.

„Sacrificiul”, noul proiect pe care Ruxandra Ion îl produce pentru Antena 1, este o saga de familie, cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Producţia va intercala trei poveşti extraordinare, a trei familii din medii diferite. Primul episod va fi difuzat pe micile ecrane pe 11 septembrie, de la ora 20.00.

