Lili a văzut filmarea cu partida de amor dintre Andrei şi Ioana! Detaliul ce a scos-o din minți! „Aş fi putut să trec peste orice, dar…”

„Nu am crezut niciodată că ai fi în stare de așa ceva!”, i-a spus ea lui Andrei.

Logodnicul ei i-a reproșat, la rândul lui, că s-a distrat cu cine a vrut ea. Ba a mai apărut și în ziare!

„Eu sunt o sfântă! Aş fi putut să trec peste orice, dar am văzut cum te uitai la ea! A, am înțeles! Ai plătit pentru câteva ore de plăcere… Pot să trec peste asta, dar am văzut cum te uitai la ea! La mine nu te-ai uitat niciodată așa! Am văzut cum vă mângâiați, cum o țineai în brațe. O doreai mai mult decât m-ai dorit pe mine vreodată!", i-a spus Lili lui Andrei.

„Tu ai stricat tot cu orgoliul tău de macho! Ce ai crezut? Că o să-ți pice în plasă? Tu ai picat în plasa ei! Tu!”, a adăugat ea.