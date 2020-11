Sacrificiul, sezonul 2, episodul 40 | Diva primește o veste șocantă. Mario: ''Copilul nu este al tău!''

Iulia: ''Nu cred că am sărit pe tine. Nu voiam să ne mai vedem. M-ai lăsat să îl acuz pe Mario de viol''.

Anton, fratele lui Mario ascultă în secret discuția lor.

Simțindu-se trădat, Anton își face bagajele și e hotărât să se retragă din viața Iuliei:’’Șă știi că eu nu sunt rezervă în niciun joc. Am auzit. Te-ai culcat cu Sorin''.

''Sorin a profitat de faptul că eram beată. A recunoscut. Chiar n-am vrut să fac rău nimănui, mai ales ție'', este replica prin care Iulia încearcă să îl convingă să rămână.

Irina și Boby nu renunță la planul lor de a fugi în lume, cât mai departe de Diva.

Irina:’’M-am hotărât. Eu nu mai vreau să o văd până nasc''.

Boby:’’Nici după. Putem să fugim. Am făcut rost de bani. Am moștenit niște bani de la tata și până acum nu am vrut să mă folosesc de ei'', este promisiunea pe care o face acesta.

Iulia vine în vizită la Mario.

Iulia: ''Mi-am amintit tot! Știu că ești nevinovat. M-am retras plângerea și o să îți dea drumul''.

Mario nici nu vrea să audă scuzele Iuliei: ''Nu mă interesează. Tu trebuia să fii în locul meu pentru mărturie mincinoasă. Tu ești vinovată pentru tot''.

Iar Mario, proaspăt ieșit de după gratii, o sună prima dată pe Diva, femeia pe care o iubește. Vestea pe care i-o dă este una șocantă pentru Diva, dar îmbucurătoare pentru el. Șansele de a fi cu Diva sunt tot mai mari.

Mario: ''Am să îți dau o veste tristă și bună. Copilul nu e al tău. S-ar putea să fie al Irinei’’.

Din acest moment începe planul de răzbunare al Divei.

''Nu o să fiți niciodată fericiți!'', este mesajul pe care îl primesc Boby și Irinia.

Până unde este dispusă să meargă Diva?

Ai ratat Sacrificiul, sezonul 2, episodul 40? Unde îl poți vedea online

Toate episoadele din serialul Sacrificiul, sezonul 2, pot fi urmărite online, pe Antena Play.