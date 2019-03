Diseară, de la ora 20.00, la Antena 1 - Shrek, Ginghis Han, Noe și Fata Albastră din “Avatar” urcă pe “Scena misterelor”. Romică Țociu își ia asistentă

Șase măști de poveste urcă diseară, de la ora 20.00, pe “Scena misterelor”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

Shrek, Ginghis Han, Noe și Fata Albastră din “Avatar” sunt patru dintre cele șase măști care își vor face apariția în trei decoruri de poveste – Arca lui Noe, lumea casinourilor din Las Vegas și filmul “Avatar”. În spatele măștilor se vor afla celebrități pe care vedetele din platou, împărțite în două tabere, vor trebui să le ghicească.

“Cele mai complicate măști ale ediției sunt, din punctul meu de vedete, Shrek și Noe. Masca Shrek a avut acoperită trei sferturi din față. La demascare, a durat destul de mult să fie desprinsă de pe față, ba chiar a durut, însă vedeta din spatele măștii nu a comentat câtuși de puțin. Grea a fost și masca Noe, pentru că s-a folosit foarte multă barbă, care a trebuit aplicată pe față fir cu fir. Mustața și barba au incomodat-o pe vedeta din spatele măștii, căci îi întrau în permanență în nas și în gură. Singura rugăminte a vedetei a fost să nu-i aplicăm lentile de contact, pentru că nu le suportă, având ochii foarte sensibili”, spune Andreea Rădulescu, make-up artistul care conduce echipa de machiaj special.

Dacă cele zece vedete din platou – Pepe, Diana Munteanu, Cosmin Seleși, Maria Cârneci și Șerban Copoț, din echipa Galacticilor, și Dorian Popa, Rona Hartner, Andrei Duban, Amna și Cezar Ouatu, din cea a Starurilor – vor reuși să ghicească cine se ascunde în spatele măștilor, telespectatorii vor afla diseară.

Tot atunci, aceștia vor afla că Romică Țociu, co-prezentatorul show-ului, și-a făcut implant de păr și și-a adus pe scenă o superbă asistentă. Cum va reacționa prezentatorul Dan Negru la ideea lui Romică de a avea alături o asistentă, telespectatorii Antenei 1 vor vedea, de la ora 20.00, într-o nouă ediție “Scena misterelor”.

