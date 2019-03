Vedeta care se deghizează într-un astronaut, la „Scena misterelor": „Am zis că mor acolo"

Diseară, de la ora 20.00, pe „Scena misterelor”, își va face apariția un Astronaut special. Iar misiunea de a ghici cine se află în spatele cosmonautului va fi una extrem de dificilă pentru cele zece vedete din platou, Pepe, Diana Munteanu, Cosmin Seleși, Gina Pistol și Ștefan Stan, din tabăra Galacticilor, și Dorian Popa, Rona Hartner, Andrei Duban, Alina Eremia și Tavi Colen, din tabăra Starurilor.

Nici celebritatea care a avut de îmbrăcat costumul de astronaut nu a avut o misiune uşoară. „Din cauza luminilor din platou, m-am încins foarte tare, mai ales atunci când am început să dansez. Am zis că mor acolo”, povestește masca. Emoții a avut și la cabina de machiaj unde, până să coboare la scenă, a stat cu frică să nu-i intre pe sub cască gândacul zburător urât mirositor care pătrunsese în încăpere.

La demascare însă, celebritatea din spatele măștii și-a manifestat dorința să achiziționeze un astfel de costum, pentru că i se pare foarte cool.

Cine se ascunde în spatele Astronautului, telespectatorii Antenei 1 vor descoperi diseară, de la ora 20.00, într-o nouă ediție a show-ului “Scena misterelor”, prezentată de Dan Negru.

