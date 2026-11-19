Alina și Ilan Laufer au găsit o modalitate prin care încearcă să mențină armonia în viața de cuplu. Cei doi au stabilit de comun acord o serie de reguli pe care le respectă pentru a evita neînțelegerile și a păstra echilibrul în căsnicie. Ce presupun aceste înțelegeri și ce alte reguli au decis să urmeze!

Alina Laufer a fost în centrul atenției în ultima vreme și datorită transformării sale fizice. Vedeta a trecut printr-o intervenție de lifting facial endoscopic și a reușit să slăbească semnificativ, schimbări care au generat numeroase reacții negative pe rețelele sociale. În fața criticilor, soția lui Ilan Laufer și-a susținut alegerea, precizând că nu regretă nicio clipă decizia luată și că aspectul său fizic ține exclusiv de propriile dorințe.



Alina și Ilan Laufer au stabilit reguli clare în relația lor



Alina Laufer a dezvăluit că, deși reușește să scape rapid de kilogramele în plus, adevărata provocare pentru ea este să își mențină greutatea. Vedeta a povestit că se întâmplă să sară peste mese fără să își dea seama, deoarece nu resimte senzația de foame și ajunge să uite pur și simplu să mănânce, chiar dacă organismul are nevoie de hrană.



Ajunsă la 46 de kilograme, Alina Laufer spune că și-ar dori să mai acumuleze câteva kilograme, considerând că greutatea actuală este prea mică. Pentru a-și atinge obiectivul, vedeta a introdus antrenamentele la sală în rutina săptămânală, încercând să ajungă acolo de cel puțin două ori. Totuși, programul nu este mereu ușor de respectat, mai ales din cauza treburilor casnice și a timpului pe care trebuie să îl dedice copiilor. Ilan Laufer o susține în acest demers și o încurajează constant să continue antrenamentele, având grijă să îi reamintească de angajamentul luat.

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Alina Laufer a povestit că ea și Ilan au pus la punct un adevărat set de reguli pentru viața de cuplu, pe care le-au consemnat inclusiv în scris, astfel încât să nu existe abateri de la înțelegerile făcute. Cei doi și-au propus să acorde mai multă atenție atât sănătății, cât și relației lor. Astfel, au stabilit ca fiecare să meargă la sală de minimum două ori pe săptămână, să își rezerve cel puțin o seară pentru o ieșire în doi și să organizeze din când în când scurte vacanțe de câteva zile, departe de rutina zilnică.

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