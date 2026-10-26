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Alina Laufer dezvăluie de ce și-a schimbat religia. Ce a determinat-o să ia această decizie după ce l-a cunoscut pe Ilan Laufer

Alina Laufer a explicat de ce a trecut la iudaism, cât de dificil a fost procesul și cum își educă cei patru copii. Ce spune despre Crăciun și Paște.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 16:59 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 17:02
Alina Laufer dezvăluie de ce și-a schimbat religia. | Instagram
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Alina Laufer a vorbit deschis despre decizia de a trece la iudaism după ce l-a cunoscut pe Ilan Laufer. Vedeta a explicat ce a determinat-o să facă această schimbare, cât de complicat a fost procesul și cum își cresc cei doi copiii din punct de vedere religios. Deși familia merge la sinagogă, Alina Laufer spune că în casa lor există și Crăciunul, și Paștele.

Alina Laufer a făcut mărturisiri despre una dintre cele mai importante decizii din viața sa. Vedeta a povestit, în cadrul unui podcast, cum a ajuns să treacă la iudaism după ce l-a cunoscut pe Ilan Laufer, dar și ce a însemnat această schimbare pentru ea. Alina Laufer a explicat că decizia nu i-a fost impusă de soțul ei. A ales să facă acest pas pentru că își dorea o familie în care membrii să împărtășească aceeași credință și să celebreze aceleași sărbători.

De ce a decis Alina Laufer să treacă la iudaism

Vedeta a povestit că, înainte de a face această schimbare, a încercat să înțeleagă cât mai bine istoria și particularitățile religiilor. Spune că a fost important pentru ea să cunoască lucrurile în profunzime și să fie convinsă de alegerea făcută: „La mine totdeauna trebuie să existe acolo o corelație obligatorie. Să înțelegi. Am înțeles foarte bine. Mult mai ușor. Deci am înțeles foarte bine, adică toată istoria, absolut și istoria antică și medievală și tot, de unde a pornit, și ce-s creștini, protestanți, etc., etc. Adică am înțeles foarte bine. În clipa în care l-am cunoscut pe Ilan și mi-a spus, adică știam că este evreu, pentru mine nu a fost așa ceva: evreu, ce înseamnă asta? Pe ce planetă suntem noi? Pe ce planetă a venit și nu crede în Dumnezeu, sau nu? Am știut perfect ce înseamnă. Și am îmbrățișat atunci cu toată inima această trecere, pentru că mi-am dorit foarte mult să avem o familie. Și o familie înseamnă și o credință, da?”, a declarat Alina Laufer în cadrul unui podcast. Alina Laufer a ținut să precizeze că Ilan Laufer nu i-a cerut să își schimbe religia. Potrivit vedetei, decizia a venit din dorința de a construi împreună o familie: „Da, dacă e să luăm așa, dar nu mi-a impus el asta. Dar pentru iubirea noastră și pentru familie, da, dacă e să luăm așa, într-adevăr. Pentru că vrei să ai aceleași sărbători”, a explicat Alina Laufer.

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Cât de dificil a fost procesul prin care Alina Laufer a trecut la iudaism

Alina Laufer a dezvăluit că trecerea la iudaism a presupus un proces îndelungat, în care a fost nevoită să studieze, să participe la cursuri și să se implice în viața comunității. Vedeta spune că o astfel de decizie presupune multă hotărâre, deoarece există numeroase etape care trebuie parcurse: „Există, normal că există. Există, e foarte complicat. E foarte complicat. E un proces foarte, foarte complicat. Deci trebuie să fii foarte hotărât, că altfel în tot parcursul… Ai ocazia să te lași de drumul ăsta de foarte multe ori și există și ceremonie de final și un drum pe care ai oricum mult de parcurs, cursuri de făcut, multe lucruri de învățat”, a povestit Alina Laufer.

Vedeta a explicat că a dedicat mult timp studiului și că a citit numeroase cărți, atât în limba română, cât și în engleză: „Eu am citit o bibliotecă, în română, în engleză. Trebuie să faci parte dintr-o comunitate, să fii un membru activ al comunității. Să te duci normal la… noi mergem la sinagogă, cât de des ne-am dori, din cauza copiilor, spun sincer, că atât timp cât am putut să mergem, am mers, dar acum să te duci cu atâția copii să deranjezi toată lumea pe lângă tine, nu este…”, a mai spus vedeta.

Cum își cresc Alina și Ilan Laufer copiii. Ce spune vedeta despre Crăciun și Paște

Un alt subiect abordat de Alina Laufer a fost educația religioasă a copiilor. Vedeta a explicat că aceștia știu că sunt evrei și că familia merge la sinagogă, dar cunosc și elemente ale creștinismului.

Alina Laufer spune că în familia lor există deschidere față de alte tradiții religioase și că cei mici nu sunt ținuți departe de sărbătorile celebrate de majoritatea românilor: „Nu, nu, pentru că, deci iar, trebuie să îmbrățișezi. Am auzit și eu fel de fel de povești despre femei căsătorite cu israelieni, în special, evrei israelieni, care, nu știu, au dus copiii la biserică pe ascuns, adică am auzit povești de genul ăsta. Exact, nu e cazul nostru. Copiii noștri știu din start că ei sunt evrei, știu că noi mergem la sinagogă, știu și ce înseamnă o biserică, știu ce înseamnă Isus Hristos. E o deschidere așa la noi în familie”, a mărturisit Alina Laufer.

Vedeta a explicat și de ce familia sa marchează Crăciunul și Paștele, deși practică iudaismul: „Și există și Crăciun, există și Paște, pentru că trăim în România, cum să sărim aceste sărbători? Doar că le celebrăm, le sărbătorim așa, să zicem din punct de vedere comercial, nu? Adică e ceva frumos, o sărbătoare, pe care noi...”, a declarat Alina Laufer.

Dincolo de procesul de convertire, Alina Laufer spune că pentru ea a contat dorința de a avea o familie unită, în care credința să fie o alegere asumată. Vedeta a subliniat că nu a fost constrânsă de Ilan Laufer să facă această schimbare și că cei patru copii cresc cunoscând atât tradițiile familiei, cât și sărbătorile creștine.

Alina și Ilan Laufer

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