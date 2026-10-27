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Alina Laufer a renunțat la casa visurilor după doar doi ani. De ce s-a mutat de atâtea ori cu Ilan Laufer și copiii

Alina Laufer a povestit de ce a schimbat mai multe locuințe cu Ilan Laufer și copiii. Motivul pentru care a renunțat la casa visurilor după doar doi ani.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 07:15 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 19:34
Alina Laufer a dezvăluit de ce a renunțat la casa visurilor ei. | Instagram
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Alina Laufer a povestit cum a ajuns să schimbe mai multe locuințe în ultimii ani, deși de fiecare dată credea că și-a găsit locul potrivit pentru familie. După întoarcerea din Statele Unite, vedeta și Ilan Laufer au locuit în Corbeanca, apoi în Băneasa, iar ulterior au ales un apartament în apropierea Parcului Cișmigiu. Alina Laufer a dezvăluit ce a nemulțumit-o la fiecare locuință și de ce ultima mutare a căpătat o semnificație aparte.

Alina Laufer a făcut dezvăluiri despre mutările repetate prin care a trecut familia sa în ultimii ani. Vedeta a povestit că, deși a locuit în case spațioase, cu toate condițiile, a ajuns de fiecare dată să își dorească altceva. De la Corbeanca la Băneasa și apoi în apropierea Parcului Cișmigiu, fiecare mutare a avut un motiv diferit. Uneori a fost vorba despre lipsa trotuarelor și a parcurilor, alteori despre locurile de joacă sau despre dorința de a avea totul la câțiva pași de casă. Alina Laufer a recunoscut că, atunci când își dorește ceva, este dispusă să facă schimbări importante pentru a obține acel lucru.

De ce Alina și Ilan Laufer au plecat din Corbeanca, deși aveau o casă cu curte

Alina Laufer a povestit că familia sa s-a întors din Statele Unite în anul 2020, iar în perioada pandemiei s-a mutat într-o casă din Corbeanca. La început, locuința părea să ofere tot ce aveau nevoie. Aveau curte, spațiu și condiții pentru a petrece timpul acasă. Lucrurile s-au schimbat însă după venirea pe lume a gemenilor: „Am venit din America în 2020, că am stat în Statele Unite. Am venit și ne mutăm în pandemie. Ne-am mutat la Corbeanca. Am zis: ok, zic, mă, ca să stăm aici în casa noastră, avem curte, avem tot ce ne trebuie… Și am rămas însărcinată cu gemeni, am născut, am venit acasă. Bun. Problema este că stăteam în Corbeanca cu doi copii urlători, pe care voiam și eu să-i scot afară, să-i plimb, și nu aveam unde. Îi scoteam în curte și fix 100 de metri în față. Acolo nu ai parcuri, trotuare, etc. Adică nu exista acele infrastructuri, facilități”, a povestit Alina Laufer în cadrul unui podcast.

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Vedeta a explicat că nu lipsa spațiului era problema, ci faptul că nu avea unde să iasă la plimbare cu cei mici. „Ba da, dar eu mă plictisesc, ce să fac de una singură?”, a spus Alina Laufer. După aproximativ șase luni, i-a transmis soțului că își dorește să plece din Corbeanca: „Și am zis lui Ilan după, nu știu, șase luni cât am stat… M-am mutat frumos. Deci i-am zis lui Ilan: zic, dacă nu ne mutăm în următoarea lună, zic, mă iau pe mine, zic, nu se mai poate. Și cred că în două-trei săptămâni a și găsit apartamentul în care să ne mutăm. Și ne-am mutat. În două săptămâni l-a și renovat”, a povestit vedeta.

Alina Laufer s-a mutat în Băneasa, dar a vrut din nou o casă

Următoarea locuință a familiei a fost un apartament din Băneasa. Alina Laufer a povestit că, inițial, a fost încântată de faptul că putea ieși din casă și avea la dispoziție trotuare, magazine și locuri în care să se plimbe cu copiii: „Ne-am făcut bagajele, am plecat și m-am mutat frumos în Băneasa, unde mi se părea un vis frumos faptul că pot să cobor, am trotuar, mă duc frumos la piață…”

După o perioadă, vedeta a început să se gândească din nou la avantajele unei case.
Apartamentul se afla la etajul cinci, iar Alina Laufer își dorea o locuință în care familia să rămână pentru totdeauna: „Am zis: dacă tot ne-am mutat în București și ne-a plăcut atât de mult să ne mutăm în București, nu e mai bine să ne luăm o casă? Totuși casă, să stăm la casă, nu apartament. Zic: stăm la apartament la etajul 5, eventual se mai defectează liftul, hai să ne luăm casă, casa visurilor noastre, în care să îmbătrânim și o să stăm și o să…”, a explicat Alina Laufer.

Dorința i s-a îndeplinit, iar familia s-a mutat într-o casă. Numai că nici aceasta nu avea să fie locuința definitivă: „Și am găsit și am făcut-o. Și am stat doi ani de zile. Yeeey!”, a spus vedeta, povestind cu umor despre o nouă schimbare.

De ce Alina Laufer a renunțat la casa visurilor după doar doi ani

Alina Laufer a recunoscut că, după ce s-a mutat în casă, a descoperit alte lucruri care nu o mulțumeau. Printre acestea se numărau scările locuinței, dar și faptul că Parcul Herăstrău nu îi oferea ceea ce își dorea pentru copii: „Scările mi se par mult prea abrupte și că de fapt în Băneasa e frumos, dar mie nu prea îmi place Herăstrău, că nu mă reprezintă parcul ăla.
Mă dau cu capul de pereți. Nu mă reprezintă deloc parcul”, a povestit Alina Laufer.

Vedeta a explicat că nu era interesată de restaurantele sau terasele din zonă, ci de locurile în care copiii să se poată juca: „Îmi place în Herăstrău, ce să… locurile de joacă nu erau la nivelul la care, nu știu, să fiu mulțumită să aibă ce să facă copiii.
Era ceva ciudățena acolo, destul de mizerie, mai vezi un șobolan. Nu-i la terase, și locuri scumpe, nu ieșim, că din nou, de copii, ce să faci, să te duci să deranjezi lumea care plătește, nu știu? Deci nu, eu mă duc pentru parc, nu restaurante și terase”, a declarat vedeta.

Parcul Cișmigiu a convins-o pe Alina Laufer să se mute din nou

Alina Laufer a povestit că a descoperit Parcul Cișmigiu în timpul unor plimbări și că a fost atât de încântată de zonă, încât i-a propus lui Ilan să se mute din nou: „Și am văzut ce frumos e Cișmigiu, zic: mamă. Și am ieșit noi de mai multe ori și n-am ieșit noi de câteva ori în Cișmigiu, că i-am zis lui Ilan: auzi, dar ce-ar fi să ne mutăm aici?
Eu, dacă văd ceva, eu o duc totul la extrem”, a recunoscut Alina Laufer.

Cei doi au început să caute o locuință în zonă. Inițial, au luat în calcul cumpărarea unei alte case, însă acest lucru ar fi presupus vânzarea celei în care locuiau. În cele din urmă, Ilan Laufer a propus o soluție diferită: să se mute cu chirie.

Alina Laufer a povestit că soțul ei i-a sugerat această variantă tocmai pentru că exista posibilitatea ca, după câțiva ani, să își dorească o nouă schimbare: „Ilan foarte drăguț zice: «Auzi, dragoste, nu mai bine ne mutăm noi cu chirie? Că poate în doi ani de zile…»”
Familia a găsit un apartament în apropierea Cișmigiului, iar pregătirile pentru mutare au început imediat: „Și tot așa, într-o săptămână și-a găsit apartamentul, l-a și făcut, am găsit grădiniță pentru copii”, a povestit vedeta.

Cum s-a mutat Alina Laufer în plină iarnă, într-un apartament fără căldură

Dorința de a locui în noua zonă a fost atât de mare, încât Alina Laufer nu a mai vrut să aștepte finalizarea tuturor lucrărilor din apartament. Familia s-a mutat în luna decembrie, deși locuința nu era complet pregătită: „În decembrie m-am mutat. Toți ne-am mutat, toată casa. Ne-am mutat în apartament, în condițiile în care nu mergea căldura, nu erau lucrurile nimic despachetate. Stăteam, dormeam toți așa înghesuiți, ca familia Crudz într-o peșteră.
Ne-am îngramădit așa într-un dormitor unde era mai cald, sau două. Că doream foarte, foarte mult să mă mut cât mai repede”, a povestit Alina Laufer.

Vedeta a explicat că întreaga experiență a fost privită ca o aventură de familie, deși pentru Ilan Laufer a însemnat multă muncă: „Da, da, dar lui ne-a plăcut, că a fost o aventură, știi? El a fost cel mai chinuit, că el a trebuit după aia să pună totul la loc, să monteze bucătărie, să facă, să așa”, a spus vedeta.

De ce ultima mutare a căpătat o semnificație aparte pentru Alina Laufer

Dincolo de dorința de a locui aproape de Parcul Cișmigiu, Alina Laufer spune că mutarea într-un apartament s-a dovedit importantă și dintr-un motiv pe care nu îl putea anticipa. La scurt timp, mama sa s-a îmbolnăvit grav, iar vedeta a decis să o aducă la București, pentru a putea avea grijă de ea.

Alina Laufer a povestit că apartamentul în care locuiește acum este organizat astfel încât toate dormitoarele au acces către sufragerie, unde familia petrece mult timp împreună: „Dar uite că Dumnezeu îmi dă niște semne și eu întotdeauna trebuie să-mi ascult aceste porniri, pentru că în clipa în care s-a îmbolnăvit mama, noi acum stăm în apartament și nu orice fel de apartament, e un apartament care are toate dormitoarele, care intră în sufragerie și ne adunăm cu toții în sufragerie. Suntem foarte uniți. Nouă ne place mai mult așa, spațiu mai restrâns ne unește mult mai bine în familie, știi?”, a explicat Alina Laufer.

Vedeta a mărturisit că mama sa a locuit două luni împreună cu familia, iar apropierea dintre camere i-a permis să o supravegheze și să îi fie alături: „Și mama când s-a aflat că e bolnavă, am adus-o la noi acasă la București. Altfel n-am putut să am grijă de ea. Două luni de zile a stat la noi. A stat în dormitor la Kali sau în sufragerie. Eu doar trebuia să am ușa deschisă, mama e nevoie de ceva. Dacă aș fi stat acasă, unde aveam dormitorul, ar fi fost mult mai dificil să am grijă de mama și să petrec atât timp cât am mai avut să-l petrec cu ea, știi?”, a povestit vedeta.

Alina și Ilan Laufer

Alina Laufer consideră că ultima mutare a ajutat-o să gestioneze mai bine una dintre cele mai dificile perioade din viața sa: „Uite, slavă Domnului că ne-a prins perioada asta aici, că am putut să gestionez altfel situația”, a mai spus Alina Laufer.

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