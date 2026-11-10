Andreea Popescu, dezvăluiri despre perioada dificilă de după mutarea în noua locuință: „M-am confruntat cu...”

Andreea Popescu a dezvăluit cum a fost perioada de după mutare și care au fost provocările cu care s-a confruntat în această etapă. Vedeta a recunoscut că adaptarea la noul început nu a fost deloc ușoară și a vorbit despre stările prin care a trecut.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie, iar din relația lor au rezultat trei copii. După separare, vedeta a părăsit penthouse-ul în care locuia alături de fostul soț și s-a mutat inițial într-un apartament închiriat din București, unde și-a continuat viața alături de cei mici. Ulterior, aceasta a făcut un nou pas important: a închiriat un alt penthouse, în care s-a mutat împreună cu cei trei copii.



Andreea Popescu, dezvăluiri despre perioada dificilă de după mutarea în noua locuință

Andreea Popescu s-a adaptat foarte bine în noua locuință, după o perioadă marcată de numeroase schimbări. Influencerița a mărturisit că mutările succesive, într-un timp relativ scurt, i-au provocat stări de agitație și anxietate, însă acum a reușit să se acomodeze și să își găsească liniștea în noua casă.

Cei trei copii ai Andreei Popescu sunt încântați de noua casă, care le oferă mult mai mult spațiu. Influencerița a început deja să pregătească încăperile celor mici, ținând cont de dorințele și pasiunile fiecăruia. Astfel, Anastasia va avea o cameră cu flori, inimioare și prințese, în timp ce decorul camerei lui Joachim va fi inspirat de pasiunea sa pentru pescuit, tapetul urmând să ilustreze peștii pe care i-a prins în ultimul an.

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Andreea Popescu a făcut lumină în privința zvonurilor apărute în mediul online despre noua sa locuință. Influencerița a precizat că penthouse-ul în care s-a mutat este închiriat și că nu a afirmat niciodată că ar fi proprietara acestuia. Chiar dacă stă cu chirie, vedeta a ales să renoveze și să amenajeze locuința după bunul plac, păstrând speranța că, la un moment dat, va putea să o cumpere.

Andreea Popescu a povestit că a făcut trecerea de la un apartament de 120 de metri pătrați la o locuință închiriată, mult mai generoasă, de 200 de metri pătrați. Influencerița a mărturisit că una dintre cele mai mari dorințe ale sale a fost să le ofere copiilor mai mult spațiu și camere separate, în care să se bucure de intimitate, mai ales că școala și temele ocupă tot mai mult timp din programul lor.

Andreea Popescu a vorbit despre provocările emoționale din ultima perioadă și despre teama de a fi nevoită să gestioneze totul pe cont propriu. Vedeta a recunoscut că nu este ușor să nu mai aibă pe cineva alături pe care să se poată baza în situațiile dificile, însă a mărturisit că și-a găsit puterea în credință și că Dumnezeu i-a fost alături în toate momentele complicate.



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