Antena Căutare
Home Showbiz Andreea Popescu, dezvăluiri despre perioada dificilă de după mutarea în noua locuință: „M-am confruntat cu...”

Andreea Popescu, dezvăluiri despre perioada dificilă de după mutarea în noua locuință: „M-am confruntat cu...”

Andreea Popescu a dezvăluit cum a fost perioada de după mutare și care au fost provocările cu care s-a confruntat în această etapă. Vedeta a recunoscut că adaptarea la noul început nu a fost deloc ușoară și a vorbit despre stările prin care a trecut.

Autor: Denisa Bita
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 20:30 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 14:48
Andreea Popescu s-a adaptat foarte bine în noua locuință | Arhiva
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie, iar din relația lor au rezultat trei copii. După separare, vedeta a părăsit penthouse-ul în care locuia alături de fostul soț și s-a mutat inițial într-un apartament închiriat din București, unde și-a continuat viața alături de cei mici. Ulterior, aceasta a făcut un nou pas important: a închiriat un alt penthouse, în care s-a mutat împreună cu cei trei copii.


Andreea Popescu, dezvăluiri despre perioada dificilă de după mutarea în noua locuință

Andreea Popescu s-a adaptat foarte bine în noua locuință, după o perioadă marcată de numeroase schimbări. Influencerița a mărturisit că mutările succesive, într-un timp relativ scurt, i-au provocat stări de agitație și anxietate, însă acum a reușit să se acomodeze și să își găsească liniștea în noua casă.

Cei trei copii ai Andreei Popescu sunt încântați de noua casă, care le oferă mult mai mult spațiu. Influencerița a început deja să pregătească încăperile celor mici, ținând cont de dorințele și pasiunile fiecăruia. Astfel, Anastasia va avea o cameră cu flori, inimioare și prințese, în timp ce decorul camerei lui Joachim va fi inspirat de pasiunea sa pentru pescuit, tapetul urmând să ilustreze peștii pe care i-a prins în ultimul an.

Articolul continuă după reclamă

Andreea Popescu a făcut lumină în privința zvonurilor apărute în mediul online despre noua sa locuință. Influencerița a precizat că penthouse-ul în care s-a mutat este închiriat și că nu a afirmat niciodată că ar fi proprietara acestuia. Chiar dacă stă cu chirie, vedeta a ales să renoveze și să amenajeze locuința după bunul plac, păstrând speranța că, la un moment dat, va putea să o cumpere.

Andreea Popescu a povestit că a făcut trecerea de la un apartament de 120 de metri pătrați la o locuință închiriată, mult mai generoasă, de 200 de metri pătrați. Influencerița a mărturisit că una dintre cele mai mari dorințe ale sale a fost să le ofere copiilor mai mult spațiu și camere separate, în care să se bucure de intimitate, mai ales că școala și temele ocupă tot mai mult timp din programul lor.

Andreea Popescu a vorbit despre provocările emoționale din ultima perioadă și despre teama de a fi nevoită să gestioneze totul pe cont propriu. Vedeta a recunoscut că nu este ușor să nu mai aibă pe cineva alături pe care să se poată baza în situațiile dificile, însă a mărturisit că și-a găsit puterea în credință și că Dumnezeu i-a fost alături în toate momentele complicate.

Andreea Popescu poarta o tinuta deschisa la culoare
Andreea Popescu, fotografie profil


Citește și: Andreea Popescu, curtată de un bărbat cu o situație financiară foarte bună. De ce nu vrea să-i dea nicio șansă: „Ești pa!”

Ema Oprișan, declarații exclusive despre divorțul de Răzvan Kovacs! Ce decizie a luat...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro "Era o teroare absolută". Filmul tragediei de pe autostrada Trakia. Bucăţi de asfalt, ridicate pentru analiză "Era o teroare absolută". Filmul tragediei de pe autostrada Trakia. Bucăţi de asfalt, ridicate pentru analiză
Observatornews.ro Zero progrese în prima zi de negocieri de pace Rusia-SUA-Ucraina. Ce pretenţii are fiecare tabără Zero progrese în prima zi de negocieri de pace Rusia-SUA-Ucraina. Ce pretenţii are fiecare tabără
Antena 3 ICE l-a arestat pe „regele Instagramului”. Bărbatul care se lăuda cu mașini de lux și petreceri cu modele stătea ilegal în SUA din 1983 ICE l-a arestat pe „regele Instagramului”. Bărbatul care se lăuda cu mașini de lux și petreceri cu modele stătea ilegal în SUA din 1983
AS.ro O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei
Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
Citește și
Iubita lui Lamine Yamal a dezvăluit că a fost diagnosticată cu herpes. Ce a mărturisit modelul Ines Garcia
Iubita lui Lamine Yamal a dezvăluit că a fost diagnosticată cu herpes. Ce a mărturisit modelul Ines Garcia
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ioana Ginghină, despre situația din teatrele românești: „Un sistem de nepotism”
Ioana Ginghină, despre situația din teatrele românești: „Un sistem de nepotism”
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x