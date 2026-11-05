Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Andreea Popescu, curtată de un bărbat cu o situație financiară foarte bună. De ce nu vrea să-i dea nicio șansă: „Ești pa!”

Andreea Popescu, curtată de un bărbat cu o situație financiară foarte bună. De ce nu vrea să-i dea nicio șansă: „Ești pa!”

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu este curtată de bărbați cu bani, însă, spune ea, situația financiară nu o mai impresionează. Ce își dorește de la un partener și de ce nu vrea să îi dea nicio șansă unui pretendent.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 08:00 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 22:48
Andreea Popescu, curtată de un bărbat cu o situație financiară foarte bună | facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Andreea Popescu a dezvăluit că este curtată de mai mulți bărbați, inclusiv de persoane cu situații financiare foarte bune. Cu toate acestea, bruneta spune că banii și mașinile luxoase nu o mai impresionează.

Andreea Popescu, curtată de un bărbat cu o situație financiară foarte bună. De ce nu vrea să-i dea nicio șansă

Andreea Popescu a vorbit deschis despre viața sentimentală. Bruneta a recunoscut că este curtată de mai mulți bărbați, inclusiv de persoane cu situații financiare foarte bune. Cu toate acestea, banii și mașinile luxoase nu o mai impresionează.

La peste 40 de ani și cu trei copii, Andreea spune că știe foarte bine ce își dorește de la un bărbat și nu mai este dispusă să facă niciun compromis. Mai mult, aceasta a dezvăluit că există un admirator care încearcă să o cucerească, însă ei nu îi place deloc atitudinea lui.

Articolul continuă după reclamă

„Nu mai vreau să găsesc un bărbat nonșalant. Bărbatul nonșalant nu mă cucerește pe mine. Este un bărbat care tot mă curtează, să zic așa, dar e nonșalant. Nu merge cu mine. Nu! M-ai pierdut demult, ești pa, nu mai există. Știu ce vreau și nu mai compromit”, a declarat Andreea Popescu pentru Unica.

Nici gesturile extravagante nu o mai cuceresc. De exemplu, faptul că un bărbat vine să o ia de acasă în fiecare zi cu o altă mașină nu este ceva care să îi schimbe părerea despre el.

„Este mult mai greu. Pe mine nu mă mai impresionează foarte multe lucruri. Eu nu zic că nu sunt curtată, că sunt curtată de foarte mulți bărbați și bărbați foarte potenți financiar, bărbați foarte mișto, dar partea asta financiară nu mă mai impresionează. Am avut, am, sunt bine eu cu mine din punctul ăsta de vedere. Deci chestia asta pică”, a mai spus Andreea Popescu pentru sursa anterior menționată.

Ce trebuie să aibă bărbatul care vrea să o cucerească pe Andreea Popescu

Chiar dacă nu pune banii pe primul loc, vedeta spune că are câteva așteptări clare de la un viitor partener. În primul rând, acesta trebuie să fie atent la nevoile ei, să fie iubitor și să îi ofere siguranță.

Cel mai important criteriu este însă relația pe care bărbatul respectiv o poate avea cu cei trei copii ai săi. Andreea Popescu nu își dorește un partener care să o accepte doar pe ea, ci unul care să înțeleagă că cei mici fac parte din viața ei și că nu pot fi separați de relația lor.

„Trebuie să fie bărbatul ăla foarte atent, foarte atent la nevoile mele și să-mi iubească copiii. E foarte important să iubească copiii în primul rând și să-mi zică: «Te iau cu cinci, te iau cu zece copii. Nu contează că ai trei copii. Nu mă interesează de nimic. Te iau pentru că eu te iubesc și îmi asum. Îmi asum, te asum cu totul»”, a explicat Andreea Popescu.

Pe lângă iubire și implicare, vedeta recunoaște că își dorește și un bărbat stabil financiar, care să aibă o situație materială mai bună decât a ei.

„Să fie bun, iubitor, să fie acolo pentru mine și, într-adevăr, și un bărbat care e mai potent financiar decât mine, că o femeie are nevoia asta”, a mai spus aceasta.

+4
Mai multe fotografii

Citește și: De ce nu a contestat Andreea Popescu contractul prenupțial după divorțul de Rareș Cojoc: „50.000 sau 100.000 de euro”

Ana Odagiu, atac dur la adresa unui coleg actor. Ce a deranjat-o atât de tare: „Până unde cu ipocrizia?”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro "Puiul turbo" care crește la 2 kg într-o lună, interzis. Carnea s-ar putea scumpi "Puiul turbo" care crește la 2 kg într-o lună, interzis. Carnea s-ar putea scumpi
Observatornews.ro Expert în Resurse Umane: Cele mai multe angajări, prin recomandări. Cele clasice sunt blocate Expert în Resurse Umane: Cele mai multe angajări, prin recomandări. Cele clasice sunt blocate
Antena 3 Românca închisă în China de 9 ani nu poate fi adusă în țară. Ministerul Justiției explică ce condiție au pus autoritățile chineze Românca închisă în China de 9 ani nu poate fi adusă în țară. Ministerul Justiției explică ce condiție au pus autoritățile chineze
AS.ro A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Claudia Pătrășcanu îi dă replica lui Gabi Bădălău: „Tu ai nevoie de mama ta la 40 de ani” Ce acuzații îi aduce fostului soț
Claudia Pătrășcanu îi dă replica lui Gabi Bădălău: „Tu ai nevoie de mama ta la 40 de ani” Ce acuzații...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Adrian Mutu, declarație de dragoste superbă pentru soția lui, Sandra. Ce spune despre copiii lui
Adrian Mutu, declarație de dragoste superbă pentru soția lui, Sandra. Ce spune despre copiii lui
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x