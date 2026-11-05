Andreea Popescu, curtată de un bărbat cu o situație financiară foarte bună. De ce nu vrea să-i dea nicio șansă: „Ești pa!”

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu este curtată de bărbați cu bani, însă, spune ea, situația financiară nu o mai impresionează. Ce își dorește de la un partener și de ce nu vrea să îi dea nicio șansă unui pretendent.

Andreea Popescu a dezvăluit că este curtată de mai mulți bărbați, inclusiv de persoane cu situații financiare foarte bune. Cu toate acestea, bruneta spune că banii și mașinile luxoase nu o mai impresionează.

Andreea Popescu, curtată de un bărbat cu o situație financiară foarte bună. De ce nu vrea să-i dea nicio șansă

Andreea Popescu a vorbit deschis despre viața sentimentală. Bruneta a recunoscut că este curtată de mai mulți bărbați, inclusiv de persoane cu situații financiare foarte bune. Cu toate acestea, banii și mașinile luxoase nu o mai impresionează.

La peste 40 de ani și cu trei copii, Andreea spune că știe foarte bine ce își dorește de la un bărbat și nu mai este dispusă să facă niciun compromis. Mai mult, aceasta a dezvăluit că există un admirator care încearcă să o cucerească, însă ei nu îi place deloc atitudinea lui.

Articolul continuă după reclamă

„Nu mai vreau să găsesc un bărbat nonșalant. Bărbatul nonșalant nu mă cucerește pe mine. Este un bărbat care tot mă curtează, să zic așa, dar e nonșalant. Nu merge cu mine. Nu! M-ai pierdut demult, ești pa, nu mai există. Știu ce vreau și nu mai compromit”, a declarat Andreea Popescu pentru Unica.

Nici gesturile extravagante nu o mai cuceresc. De exemplu, faptul că un bărbat vine să o ia de acasă în fiecare zi cu o altă mașină nu este ceva care să îi schimbe părerea despre el.

„Este mult mai greu. Pe mine nu mă mai impresionează foarte multe lucruri. Eu nu zic că nu sunt curtată, că sunt curtată de foarte mulți bărbați și bărbați foarte potenți financiar, bărbați foarte mișto, dar partea asta financiară nu mă mai impresionează. Am avut, am, sunt bine eu cu mine din punctul ăsta de vedere. Deci chestia asta pică”, a mai spus Andreea Popescu pentru sursa anterior menționată.

Ce trebuie să aibă bărbatul care vrea să o cucerească pe Andreea Popescu

Chiar dacă nu pune banii pe primul loc, vedeta spune că are câteva așteptări clare de la un viitor partener. În primul rând, acesta trebuie să fie atent la nevoile ei, să fie iubitor și să îi ofere siguranță.

Cel mai important criteriu este însă relația pe care bărbatul respectiv o poate avea cu cei trei copii ai săi. Andreea Popescu nu își dorește un partener care să o accepte doar pe ea, ci unul care să înțeleagă că cei mici fac parte din viața ei și că nu pot fi separați de relația lor.

„Trebuie să fie bărbatul ăla foarte atent, foarte atent la nevoile mele și să-mi iubească copiii. E foarte important să iubească copiii în primul rând și să-mi zică: «Te iau cu cinci, te iau cu zece copii. Nu contează că ai trei copii. Nu mă interesează de nimic. Te iau pentru că eu te iubesc și îmi asum. Îmi asum, te asum cu totul»”, a explicat Andreea Popescu.

Pe lângă iubire și implicare, vedeta recunoaște că își dorește și un bărbat stabil financiar, care să aibă o situație materială mai bună decât a ei.

„Să fie bun, iubitor, să fie acolo pentru mine și, într-adevăr, și un bărbat care e mai potent financiar decât mine, că o femeie are nevoia asta”, a mai spus aceasta.

Citește și: De ce nu a contestat Andreea Popescu contractul prenupțial după divorțul de Rareș Cojoc: „50.000 sau 100.000 de euro”