Aşteptarea fanilor a luat sfârşit! FELI a dezvăluit sexul bebeluşului şi cum îl va chema: "Mi se pare unul special"

A anunţat că este însărcinată în cel mai frumos mod posibil, iar acum a decis să dezvăluie şi sexul bebeluşului. Feli este în al nouălea cer de când a aflat că o să fie mămică şi este nerăbdătoare să îl cunoască!

Cu câteva luni înainte să nască, artista a dat un interviu în care a povestit despre tatăl bebelușului, dar și despre numele pe care îl va purta cel mic:

”De mică am visat că pe fetița mea să o cheme Luna. Cumva și influențată de desenele Sailor Moon, ea avea o pisică pe care o chema Luna. Mi se pare un nume special. E un fel de nume mordern și căutat. Așa am simțit să o numesc. Și Cătălin rezona și nu cu Luna, așa că o va chema Nora Luna”, a declarat Feli, jurată "THE FOUR - CEI PATRU", pentru revista Unica.