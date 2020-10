Cine sunt, de fapt, Alexandra Bodi și Ionuț Bodi. Cum au reușit să-l bată la vizualizări și pe Dorian Popa

Alexandra Bodi a reușit să înregistreze aproape 280.000 de fani și 4,2 milioane de aprecieri. Pe de altă parte, Dorian Popa, cu al său Cheluțu, a înregistrat, în total, 172.000 de aprecieri, potrivit Viva.

Unul dintre filmulețele de top, care a înregistrat 1,2 milioane de vizualizări și a strâns zeci de mii de comentarii, o arată pe Degețica făcând mămăligă! Banal, nu? Dar câți ar avea curajul să arate asta?

Regi Tik-Tok-ului, faimoși din întâmplare!

„Ne uitam pe Facebook. Am văzut aplicația de TikTok și am zis să facem și noi glume. Când am descărcat-o am început să facem filmulețe de plăcere, nu să câștigăm bani. Primul filmuleț a fost cu dans.” a declarat Alexandra Bodi la „Acces Direct”.

Cu toate acestea, faima nu ține de foame! Unica avere pe care cei doi au strâns-o este aprecierea oamenilor din jurul lor, like-urile și vizualizările, care, din păcate, nu s-au transformat în numerar.