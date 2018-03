Oana Lis a ajuns la capătul puterilor. Soţia fostului primar al Capitalei trece prin momente grele din cauza neajunsurilor şi a început să-şi vândă lucrurile din casa.

"Nu mai scap de impozitele astea. Am uitat să plătesc şi am 97 de milioane de dat. Trebuie să fac ceva, să încep să muncesc. Am adus de acasă lucruri pe care nu le mai folosesc, să le vând", spune vedeta.