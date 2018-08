Elena Ionescu a născut un băieţel. Ce nume a ales pentru micuţ şi cum a decurs naşterea: "Am avut mari temeri"

Emoționatul proaspăt tătic abia și-a găsit cuvintele să vorbească despre fiul său. La o oră după ce Elena Ionescu a născut, a acordat și primele declarații.

„Acum o oră a născut. Elena e ok, e la terapie intensivă. Am fost, am vorbit cu ea, a spus că vrea să plece acasă. Ăla mic e ok și el. L-am văzut, așa, în treacă. Prima oară m-am uitat, n-am știut dacă-i al meu, dacă nu-i al meu. Mă întrebau pe urmă câte kile are, ce înălțime. Mi-a zis doamna asistentă 2,900. N-am mai auzit nimic, am rămas acolo, a început să și plângă. Îl cheamă Răzvan și ne gândim mai departe. S-ar putea Răzvan Andrei, dar ne mai gândim”, a spus Dragoș Răzvan Stanciu, soțul Elenei Ionescu, în exclusivitate pentru Antena Stars.