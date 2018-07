În pericol de MOARTE! Otilia Bilionera, pe perfuzii, la spital: ”Am avut noroc că doctorii au intervenit foarte repede"

Ghinioanele se țin lanț pentru o cântăreață super cunoscută de la noi. Tocmai ce și-a anunțat despărțirea, iar acum problemele de sănătate îi dau mari bătăi de cap. A ajuns pe perfuzii. Imagini și declarații de pe patul de spital, la Antena Stars!

Otiliei Bilionera i s-a făcut, iar managerul a dus-o de urgenţă la spital, unde medicii i-au făcut un set complet de analize. Din fericire, Otilia se simte mai bine momentan, dar nu este pentru prima oară când artista trece prin asemenea probleme.

"Am avut o operaţie în Turcia, era să mor. Am avut un chist care mi-a provocat o hemoragie internă, medicii mi-au salvat viaţa în ultimul moment. Apoi, am făcut şi o depresie din cauza şocului", a povestit cântăreaţa.